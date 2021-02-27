紀念228　李啟維：應清查當時人口異常變動

▲台南市議員李啟維呼籲政府，每年紀念228的同時，也應把那段時間人口異常變動做一個清查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

228事件至今已有74年，228事件到底有多少台灣人受難，至今仍然是一個謎？台南市議員李啟維呼籲政府，每年紀念228的同時，也應把1947年2月28日那段時間人口異常變動做一個清查！

李啟維議員說，228時當時世界3大屠殺事件之一，悲慘狀況可見一般，但是到底有多少人受難卻不得而知，1-4萬都有人說，並沒有一個確切的數字，每當我們在紀念228的時候，是否更應該來思考這個問題！

李啟維議員說，最近他又聽到一位民眾在講，他的祖父也是228的受難者，他聽長輩講，他的祖父是地方士紳，熱心排解地方紛爭，228事件之後就沒有再回來，受難時他的爸爸才4歲，他的爸爸有4個兄弟姊妹，他爸爸是最小的，祖父自從228受難之後祖母被迫改嫁，整個家族破脆不堪回首。

李議員說，228事件雖然經過那麼久，台灣也已民主化，但大部分228受難者的家屬還是走不出陰影，講到228遭遇都儘量輕描淡寫帶過，所以單從表面受難的數字絕對不會準確，政府如果展現誠意決心，全面清查當時的資料，答案將可呼之欲出！



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