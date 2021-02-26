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228連假屏東縣警啟動「交通快速疏導部隊」　確保交通順暢

▲屏東縣政府警察局於228連假派出「交通快速疏導部隊」配合調撥車道及替代道路等措施確保交通順暢 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣政府警察局於228連假派出「交通快速疏導部隊」配合調撥車道及替代道路等措施確保交通順暢 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

228連假，屏東縣政府警察局派出「交通快速疏導部隊」配合調撥車道及替代道路等措施疏導車流，確保民眾旅遊順暢平安。

▲屏東縣政府警察局於228連假派出「交通快速疏導部隊」配合調撥車道及替代道路等措施確保交通順暢 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲調撥車道。

228連假於27日至3月1日，有3天假期，屏東縣警察局針對易壅塞的時段、路段擬定各項交通疏導；在台1線水底寮、楓港及臺9線等易壅塞路段，除啟動智慧號誌交控系統，由電腦偵測車流量、調整號誌秒數，運用科技數據智慧疏導外，也編排交通崗員警隨時監看現場車流機動疏導。

考慮道路容量有限，如遇龐大車流，除於連假期間實施調撥車道，增加對向一車道供車輛使用外，配合實施臺1線、沿山公路分流，將車流引導至縣道185線(沿山公路)，減緩臺1線回堵情形，以提高疏導效能。

為確保車流順暢，警局編排「交通快速疏導部隊」，由員警騎乘大型重機車於臺1線及臺9線等易壅塞路段實施事故迅速排除及機動疏導，降低車流因交通事故回堵情形。

另配合縣府活動，警方也加強霧台櫻花季、熱帶農業博覽會、四重溪溫泉季和墾丁等觀光地區周邊交通疏導，其中霧台地區為避免遊客上、下山塞車，鄉公所於每天上午10時至下午2時提供免費交通接駁服務，民眾可開車到霧台鄉谷川大橋下停車，改搭中型巴士上山；參觀熱帶博覽會的民眾，可將車輛停於熱博停車場或農業生物科技園區臨時停車場，也建議民眾多利用屏東客運總站至屏東熱博會場的付費接駁車，省時又方便。

警局呼籲用路人行車前應注意車輛檢查且勿疲勞駕駛，以降低車禍發生，並隨時監看沿路CMS電子看板、收聽警廣，以掌握最新路況和替代道路疏導等資訊，且可下載「屏東好交通APP」，提前觀察屏東道路即時影像，掌握路況。

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