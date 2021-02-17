7天連假屏東發生162件家暴！家人團聚成衝突熱區　籲5步驟防範

▲屏東春節服務不打烊，圖康復巴士服務 。（圖／社會處提供）

記者陳崑福／屏東報導

2021年春節年假期間，屏東縣政府社會處辦理縣府「春節服務不打烊」服務，提供不間斷、立即性的關懷服務協助民眾解決經濟、人身安全及身障服務，共受理190件，其中家暴案高達8成5，並受理3件性侵案，屏東縣政府社會處表示，該處所屬各區域性家庭福利服務中心都有辦理促進親職溝通及增強家庭功能的相關方案及諮詢服務，民眾有需要可撥（08）7321896專線諮詢，以促進家庭和諧。

縣府社會處統計2月10日至2月16日，7天的連續假期受理人身安全保護通報與緊急處遇案件，共有190件，其中家暴案件佔最多數162件（約85.3%）、兒少保護案件19件（約10.0%）、脆弱家庭案件6件（約3.2%）、性侵害案件3件（約1.6%），另提供緊急出勤評估1件、協助庇護安置1件。

相較去年受理112件，今年多出78件，以家庭暴力案件數增加最多，其中又以親密關係暴力為最大宗，直系血親及四等親內衝突次之。而復康巴士使用人次為768人次(熱博春節期間40人次)。

社會處說，今年度春節連假使用身障復康巴士主要用途為就醫看診、回鄉探親、外縣市及療養院返家過節以配及合熱博活動提供定點接駁身障者春節旅遊服務。

而人身安全保護通報案件大多為家屬相處產生暴力衝突，兒少保護案件則以親子教養管教居多。返家過年親屬互動頻增，溝通衝突亦增，呼籲面對家庭衝突時無論是自己或是家人，可採取「步驟一：深深呼吸－情緒穩定慢慢來」、「用心傾聽－對方訊息聽進來」、「表達感受－挑釁攻擊不要來」、「支持系統－家人社區動起來」、「尋求協助－拒絕暴力站起來」做好情緒管理、溝通工作，降低衝突暴力發生，促進家庭和樂。

▲Her今天推出歐舒丹經典護手霜30ml X 2入，原價800元，特價499元