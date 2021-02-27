國5車潮變多了！湖口紫爆車速20km↓　午後「3地雷路段」曝光

▲國道湧現出遊車潮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是228連假第一天，北台灣一早就出現出遊車潮，部分路段車速不到40公里。交通部高公局研判下午可能會出現車多路段為國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國5南向南港系統-坪林等。

根據高公局1968 APP顯示，北台灣國道路網車多，湖口－湖口服務區紫爆，車速不到20公里；環北－五股、泰山轉接道－林口、樹林－關西服務區、大溪－平鎮二、機場系統－中壢轉接一、湖口服務區－新竹系統等路段車速不到40公里；國5南向也湧入車潮，南港－頭城時速不到60公里。

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高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為38.3百萬車公里，預估本日交通量為115百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

上午國道壅塞路段主要為國1南向中壢路段、楊梅至新竹系統、豐原至大雅、彰化至埔鹽系統、國1高架南向機場系統至中壢轉接道；國1北向內湖至汐止；國3南向土城至關西服務區、和美至彰化系統、快官至霧峰；國6東向霧峰系統至東草屯，其餘路段大致行車正常。

▲上午國道部分路段有事故造成回堵。（圖／高公局）

另查本日上午8時6分於國3南向霧峰系統出口處發生2輛小客車追撞事故，占用匝道內側，於8時13分排除，造成後方車流回堵2公里；10時28分於國3南向379公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中間車道，於10時37分排除，造成後方車流回堵3公里；10時41分於國1南向34.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中外線車道，於10時45分排除，造成後方車流回堵3公里。

高公局研判下午可能會出現車多路段為國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國5南向南港系統-坪林等；建議用路人透過高速公路1968App及網站並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

▲今日交通量預估。（圖／高公局）