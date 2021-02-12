在陸過新年／首次沒家人團圓夜　台生體驗「南北年菜宴」

▲台生榮聖安在成都過年（左上二） 。（圖／受訪者提供）

記者任以芳、魏有得／台北 ── 成都連線報導

受疫情隔離政策因素，許多西進台生今年選擇不回台，就地過年。《ETtoday新聞雲》記者訪問就讀在成都攻讀牙醫的台生榮聖安，也是轉行當「搖滾牙醫」可米小子主唱許君豪的同校小學妹。談到離鄉過春節，她說「動物解剖課都上了，沒有什麼好怕的，必須跨越內心門檻，學會獨立。」據了解，從小年夜開始，不少留在大陸的台生已經安排好團圓飯，幾乎都是跟當地朋友度過「首次」沒有家人陪伴的春節。

▲成都台生榮聖安（正中間）。（圖／受訪者提供）

「來到成都四年多，一切變得熟悉，就是沒有體驗當地過年氣氛。」今年22歲台生榮聖安是四川大學華西口腔（台灣用語牙科）學院大四生，擁有一雙大長腿，本身也是學校藝術體操隊、啦啦隊成員，西進求學的校園生活十分精彩。

回想以往除夕這時間，榮聖安早飛回台灣當小公主。今年春節都得自己來，也是繼美國留學後一次很難得經驗。榮聖安分享，「第一次外地過年是高中在美國留學，這次很珍惜疫情給的機會，留成都體驗民情風俗。」不過，學校管控嚴格，每天都要返回宿舍，原本打算去其他地方旅遊也無法走遠。

▲台生榮聖安認為疫情分隔下，跟家人感情更親密。（圖／受訪者提供）

畢竟，過年團圓是很重要事情，決定不回家是否有過天人交戰？榮聖安說，「就像我選從醫這條路，必須面對很多事。舉例上解剖課面對大體老師，以前高中家政課做飯，我連生豬肉都不碰。」

過去嬌氣的自己已經變了，長大後有些事必須獨自面對。因為這場疫情分隔，榮聖安覺得自己跟媽媽之間的反而距離，因為自己更多的獨處，反而跟家人感情更親密和相互理解。

▲台生榮聖安在大陸首次與外公、舅舅過年。（圖／受訪者提供）

這次異鄉新年怎麼過？恰巧榮聖安媽媽之前參與大陸《央視》尋親節目找到老父親，也就是榮聖安的外公。因此，來大陸念書後意外獲得好多親戚。由於榮聖安外公是天津人，她很期待今年年菜是南北大熔爐，北方餃子元宵、南方宴席。

今年，榮聖安跟外公、舅舅一起動手包餃子，有一般北方餃子，也有包成「元寶」的盒子，口味有鮁魚、豬肉韭菜。榮聖安分享，「我台北家也會吃餃子，在餃子裡面包錢、紅棗等，如果吃到的人能夠發大財、早日心想事成。」

▼北方餃子年菜，搭配臘八蒜 。（圖／受訪者提供）

▲成都台生顏宥彤（左）。（圖／受訪者提供）

這次台生在大陸過年不算孤單，榮聖安同校學姐顏宥彤也是第一次在成都過年。接受《ETtoday新聞雲》記者訪問的顏宥彤，目前是四川大學臨床醫學五年制大五生，今年即將畢業準備考當地研究所。當記者問，不回台過年的決定是否很掙扎？她的回答相當爽快。

顏宥彤說，「理智告訴自己不要回去，家人如果真的叫我回，我也不會回台灣，隔離時間成本很高。」因此，即使學校有給兩個月考研假，理論上還是能回台過年，顏宥彤父母也理解女兒，主要考量移動風險高，防疫安全最重要。

▼台生顏宥彤在成都與朋友、同學過年（前排二） 。（圖／受訪者提供）

▲台生顏宥彤每天和家人視訊。（圖／受訪者提供）

談到今年怎麼過年？顏宥彤從小認識台灣小姐姐遠嫁成都，今年異鄉的年夜飯有著落了，加上當地同學、朋友都很好客，顏侑彤從小年夜開始不同團圓飯，一解思鄉之愁。

初二後，她規劃去四川九寨溝玩，好好享受一個人的7天年假，回來專心拚畢業論文。想家人時候就視訊，一天可以講三、四通電話，多少還是會想家、想台灣的一切。

據了解，光是就讀四川大學台生，至少十多人「就地過年」，四川台辦也有送禮關心追蹤每位留在成都的台生。疫情衝擊下，這群勇敢台生幾乎都是第一次無法回家過年，很多人在當地朋友邀請下，每個人都安排好團圓飯，一起度過「首次」沒有家人的年夜飯，成為此生最難忘的回憶。

▼考量疫情隔離因素，四川大學有十多位台生留成都過年 。（圖／受訪者提供）



