絕命受困30hrs！「留京女孩」初一睡馬桶、喝自來水超絕望...1招獲救

▲浴室。（示意圖／取自pexels）



記者邱茀濱／綜合報導

受新冠疫情影響，大陸官方倡導「就地過年」，來自四川的女孩飛飛（化名）就決定今年獨自留在北京度過春節，沒想到才大年初一，她就因浴室門鎖故障被困住超過30個小時，甚至在馬桶上睡了一覺，期間還靠自來水維生，所幸最後靠1招獲救。

綜合陸媒報導，新冠疫情嚴峻，四川女孩飛飛無奈選擇獨自「留京過年」。大年初一凌晨，她睡前到浴室洗漱時隨手關上門，但並未反鎖，沒想到洗漱完畢卻發現門突然打不開，手機沒帶上的她一急之下拿起蓮蓬頭便往浴室門上的玻璃砸，試圖從外面開門脫困，但沒有成功。

▲留京女孩過年被困在浴室30小時。（圖／翻攝微博，下同）



由於正逢過年期間，飛飛大聲呼叫了許久都沒人理會，只好先在馬桶上睡一覺。早上醒來時她繼續嘗試求救，很不幸仍沒人聽見，期間她只能靠自來水潤嗓，最後只好把希望放在下午要來送包裹的外送員身上。

不過，沒想到飛飛房間不太好找，外送員繞行一圈後沒找到她的位置，打電話也沒人應答，只好投櫃先行離開，此刻讓飛飛感到相當絕望。眼看時間慢慢消逝，她決定每隔1小時大規模敲擊廁所管道，終於在大年初二凌晨4點吸引樓下鄰居的注意。隨後鄰居找來鎖匠相救，在被困了超過30小時的飛飛才得以獲救。

不少網友對此留言說，「這要是在沒暖氣的上海，力氣再小，也早已使用暴力了」、「真的不要慌」、「上廁所帶手機太重要了」、「這個教訓告訴我們：一定要在浴室放個錘子」、「這種球鎖是最不靠譜的」；但也有網友說「內開的門不是用蠻力就能弄開的，不過玻璃都敲碎了還沒能出來確實有點奇葩了」。

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