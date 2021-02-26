停工化工廠電纜遭竊　新化警4小時迅速破案

▲台南市新化分局山上分駐所鎖定慣竊高姓竊嫌，前往高嫌住處通知到案說明，高嫌坦承犯行，警方於高嫌住處起獲遭竊電纜線約30公尺重51公斤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化分局山上分駐所25日清晨4時55分許，接獲保全報稱該公司遭歹徒侵入觸動保全系統，經員警會同保全調閱該公司監視器，鎖定慣竊高姓竊嫌，26日上午8時30分前往高嫌新化住處通知到案說明，高嫌坦承犯行，警方於高嫌住處起獲遭竊電纜線約30公尺重51公斤，價值約17850元，全案依竊盜罪嫌送辦。

警方表示，東展實業公司為化工廠現已停工生產多時，42歲高姓竊嫌有多次潛入該工廠竊取電纜電線紀錄，上月14及15兩日凌晨4時多，高姓竊嫌夥同另一黃姓嫌犯接連侵入且取多條電纜線，為防止工廠電纜線再次遭竊，工廠老闆特別要求保全注意防竊，此次作案警方調閱該公司監視器，很快就鎖定轄區慣竊高姓竊嫌涉嫌重大，於通知高嫌到案說明後，迅速破獲這起51公斤重電纜線竊案。

新化警察分局長余鴻恩表示，所幸此次遭竊電纜線為廢棄工廠，未造成民生用電停電，危及公共 安全，影響民眾生活，呼籲轄區工廠積極與警方合作，共同合作打擊竊賊，只要發現可疑或配電設備有被非台電人員打開，立即撥打撥打110報案。



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