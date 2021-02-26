日媒：竹科60天後恐斷水！　科管局坦承水情吃緊但還不至於



▲日本媒體報導，竹科恐在60天後停水，科管局澄清，水情吃緊，但還沒到斷水程度。（圖／翻攝台灣水庫即時水情）

記者陳凱力／新竹報導

有外媒日前根據寶山水庫、寶山第2水庫的蓄水量推測，竹科恐在30~60天後斷水。對此，科管局也澄清，水情的確不樂觀，但早在去年年底，科管局即開始起動相關抗旱措施，雖險峻，但還不到「30~60天後斷水」的情況。

據《日經亞洲評論》報導指出，台積電每日需要156,000公噸水資源，佔台灣關鍵科學園區用水量1/3，然而台灣從去年底水情告急後，政府針對部分用水大戶進行限水措施，近日嘉、南更是進入2階段用水大戶限水後，工業與非工業用水大戶同樣減供7%與10%，讓不少科技大廠擔憂生產線受影響，尤其是半導體產業，如此可能讓全球晶片供應短缺問題更是雪上加霜，許多用水大戶的科技廠，也紛紛啟動緊急計劃，開始動員卡車運水至全國各主要廠區應急。

日媒也根據供應新竹科學園區的寶山水庫及寶山第2水庫的有效蓄水量水庫能供應的天數僅推測，竹科可能在30~60天後進入斷水。

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對此，新竹科學園區管理局也發表聲明澄清，近期水情雖較為嚴峻，各水庫蓄水率不佳，但水利署於2020年9月起，即召開抗旱會議，並成立緊急應變中心。科管局表示，先前就已掌握即時水情動向，動態調度各項水源，積極辦理各項抗旱措施，包含：桃竹20萬噸輸水管、頭前溪抗旱水井、海淡水、移動式淨水設施、放寬地下水井使用限制、科學園區自主節水…等應變措施。

科管局也強調，目前水情雖不樂觀，但仍在水利署整體掌握之中，不至於到「科學園區60天斷水」的程度。

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