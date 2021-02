狂！他自製「隱形人立牌」爽佔停車位　親曝超克難手法…全網笑瘋

▲芝加哥一名男子自製「冷凍牛仔褲」,用來佔停車位。(圖/翻攝Twitter@adamselzer)



記者吳美依/綜合報導

美國芝加哥西里奇(West Ridge)的亞當(Adam Selzer)為了佔車位,不畏寒冬,親手將牛仔褲浸濕,並放在戶外急凍;由於單寧布料呈現僵直挺立的狀態,乍看之下彷彿被隱形人穿著一樣。他把照片與製作過程分享至社群媒體,迅速引發轟動,也把許多網友逗得哈哈大笑。

亞當在貼文中寫道,「極地渦流之樂:沒人穿著的褲子!」,貼文獲得超過1300個讚。他解釋,只要把褲子泡在水裡,接著放在戶外,「大約20分鐘內可以塑形,接下來再過20分鐘就可以定型了」。

Polar vortex fun: pants with nobody inside them! Soak a pair, put outside. In about 20 minutes you can form them to shape, and in another 20 they’re solid. pic.twitter.com/RVAHjJpFtA