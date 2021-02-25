好市多樓梯「密集恐懼式」建滿牆　內行人曝原因：救你一命

▲好市多賣場外牆密集的樓梯，成為網友討論的話題。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



記者林彥臣／綜合報導

各品牌的大賣場，每到假日都會充滿掃貨的人潮，其中美式賣場好市多，因為經常有新商品在網路上討論引發話題，刺激了不少買氣，不過在臉書社團上，這次引發討論的竟然不是商品，而是一整排「密集恐懼症式」建滿外牆的樓梯。

有一位網友在臉書社團「 Costco好市多 商品經驗老實說」PO出一張照片，外牆上一整排密密麻麻的樓梯，並且表示，「台南好市多外觀這些樓梯有何作用。造景用嗎？」

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網友回應底下的留言表示，「逃生梯吧，方便快速疏散」、「消防法規，緊急疏散用」、「這表示業者盡到責任」、「消防逃生梯，不用考慮美觀，安全比較重要」、「希望這些永遠不會用到啊」、「幾千人同時逃生，避免人踩人。很棒的企業，按照法規保障消費者的安全」。

有一位是消防員的網友提供更詳細的解釋，這是室外安全梯，鐵皮建築物大火時，靠它，「你才看得到明天的太陽」，機車格跟室外梯之間還是有通道和空間的，只是照片角度看起來沒有，如果樓主可提供另一角度照片，應該可以看起來大一點的空間。

該名網友提醒，「別忘了還有灑水設備，排煙設備，自火報，探測器，室內消防栓，滅火器，還有員工自衛消防編組，員工的自衛消防編組演練跟引導疏散相當重要」。

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