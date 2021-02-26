氣炸！花47000在官網買iphone　陸女收到鋁箔包「蘋果酸奶」一瓶

▲劉女士在蘋果官網購買iphone手機，竟然寄來一個鋁箔包的酸奶。（圖／翻攝北青報）

記者魏有德／綜合報導

大陸安徽的劉女士16日在蘋果官方網站上購買10099元人民幣（約47000元新台幣）的256G金色iPhone12 ProMax手機。不過，當她收到貨拆開時卻發現，裡面竟然是一瓶250ml蘋果口味的蒙牛酸酸乳鋁箔包，劉女士氣炸，「身邊的朋友們也不相信會遇到這樣的事情！」

▲劉女士在蘋果官網用微信支付購買iphone手機。（圖／翻攝北青報）

《北京青年報》報導，劉女士18日接到快遞配送員的電話稱，手機包裹已經抵達該小區。由於她還在上班，劉女士曾提出要當面簽收，但快遞員表示可以存放在小區的快遞櫃中，劉女士便沒有再堅持當面簽收，「因為之前沒出過問題，可能防備心也沒那麼重。」

當天劉女士到貨的快遞除了手機，還有手機殼、手機貼膜等一系列配件。不過，當劉女士下班回家打開包裹一看，紙盒內沒有手機的蹤影，卻是一盒外表非常骯髒、生產日期為2020/10/13、250ml綠色蘋果味的蒙牛酸酸乳「拿到包裹的時候，沒覺出重量有什麼異常，但是打開一看就蒙了。」

▲劉女士認為，快遞紙盒內部有被人動手腳的痕跡。（圖／翻攝北青報）

劉女士仔細檢查快遞盒後，她發現外觀上沒有被破壞的地方，但是拆開盒子後，在包裹側面有幾處疑似破壞的痕跡，快遞盒內的透明固定條也有明顯被暴力拉扯的形變，「我是從快遞盒的封條處打開的，當時這盒蒙牛酸酸乳是固定在膠條裡面的。」

劉女士當晚隨即向當地派出所報案，同時向蘋果公司和EMS快遞公司提出申訴。EMS快遞公司23日回覆，「此事已經全部交由蘋果公司處理，EMS公司不再處理相關問題。」