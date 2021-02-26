騎士停紅燈「放雙手低頭滑手機」　敗給這6秒！結局出爐

記者黃翊婷／新北報導

張姓騎士去年10月15日傍晚6時許行經新北市中和區漢生東路時，趁著停等90秒紅燈的空檔看手機，結果當場被中和警分局的警員抓包，並被開罰1000元罰鍰，他不滿提出行政訴訟，但警方出示兩段40秒、6秒的影片鐵證，最終還是被新北地院法官裁定駁回，全案仍可上訴。

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

張姓騎士在判決書中提到，自己每天都要騎機車到內湖工作，往返路程約40公里，當天在漢生東路停等90秒的紅燈，準備右轉中和中山路三段回家，中途還要接送去看病的母親，才會趁著停紅燈時看手機，想要確認訊息，沒想到就被警員開單。

張姓騎士接著表示，當時是停在紅燈等待區，並沒有做出妨礙他人駕駛的危險行為，況且警員走過來開單時，面對他的問題，竟然回答「我也不知道要如何處罰」，連要罰多少錢也不清楚，可見相關法規宣導還需要加強，以免民眾和警員都搞不清楚執法標準，也希望法官能酌情給予一次改進的機會。

不過，在警方提供的兩段密錄器影像畫面中，清楚拍到張姓騎士在停等紅燈時，雙手放開機車把手，隨後拿出手機低頭使用，時間長達40秒；另一段畫面中，他曾在警員稽查時，自行承認看手機一事，全程約6秒。

新北地院法官認為，張姓騎士違規事實明確，警方依法開法並無不妥，況且停等紅燈只是暫時性的靜止狀態，在抵達目的地之前，仍屬於所謂的「行駛於道路」行為，此時使用手機不僅難以注意前車狀況，也會對其他駕駛的行進秩序與安全有所妨礙，仍具有相當之危險性，最終不採信他的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。