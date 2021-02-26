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頂大人脈比較強？網狂點頭「特別是學長姐」...過來人曝3關鍵猛讚

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲台灣大學。圖與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

之前曾有網友發文，詢問「1000萬台幣跟台大學歷哪個值錢？」當時就有不少人都認為應該選擇台大，因為人脈就是最大的優勢。近期又有網友討論相關話題，好奇頂大的人脈是不是真的很強？貼文曝光後，再度引發熱議，還有人回文表示，和強者交往久了，對人生也有著更大的助益。

本站曾報導《「1000萬vs.台大學歷」哪個值錢？兩派戰翻差在1關鍵：別短視近利》，文中提到，如果上了台大可以任選科系，在這樣的情況下，現金1000萬元和台大學歷應該選哪個？而不少網友都認為應該選台大，因為「讀台大最大的優勢是人脈」，選錢的人恐怕只是短視近利。

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近來又有網友在PTT的WomenTalk板上，以「頂大的人脈真的很強嗎」為題丟出類似討論，因為許多人都堅信頂大的人脈很有用，因此他就好奇「台成清交」、台科大、政大等頂大的人脈到底有多厲害？

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲不少人都覺得人脈很重要。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少過來人都留言分享，「差別在於學校到處都是資源，看自己會不會把握，人脈也是，不主動一樣空」、「自己能力夠的話，可以請同學內推好公司」、「學長姐比同學重要」、「各方面都很有用耶，就算工作上沒感受到，其他方面一定會體會到人脈有差」、「介紹對象是真的，會有很多同溫層朋友」、「我大學政大而已，學長都會在系上社團貼內推連結了，何況四大」、「我覺得真的有用啦！很謝謝同學、學長、老師」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲還有過來人回文分享經驗。（圖／翻攝自PTT）

此外，也有網友回文直呼，頂大的人脈真的強嗎？「Yes, 非常強！」他光是讀碩班都能感受到人脈的強大，更何況是大學，從職業方面來談，如果有認識的人在大公司內，除了更容易了解內部狀況，還可以更快找到專業人士詢問；學習上也很有用，很多人即便平常看起來都在玩社團，但卻總是考得高分，這時就可以從旁觀察，學習其方法、心態等。

這名網友還提到，除了職場、學習外，眼界也會有差，不同學校做的事情自然不同，當其他人還在打工時，頂大生可能已經去當交換學生了，畢業後更是實習、創業等，已有不少歷練。因此，他認為人脈是很有價值的，跟強者交往久了，在耳濡目染之下，對人生也會有相當大的助益。

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