統神自爆多益700！「超神英文片」被挖出　網讚：比成大碩士流利

▲統神多益700分！（圖／翻攝自YouTube／張家夫妻滑起來）

記者曾筠淇／綜合報導

近期不斷出現釣魚連結，點進去就會出現「端火鍋滑倒」的影片，而實況主統神（張嘉航）也成為熱門話題人物。就有網友挖出統神與國動訪問企鵝妹的影片，只見統神流利的說著英語，讓不少網友接連驚呼「邏輯更鬼」、「統神強的是數學」，再度引發熱議。

知名遊戲實況主「統神」與「國動」之前共同經營的YouTube 頻道《張家兄弟滑起來》（現更名為《張家夫妻滑起來》）在2018年時，曾發布一支訪問Jinny企鵝妹（柳允進）的影片，由於企鵝妹當時才剛來台灣，因此自然難以說出一口流利中文。

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統神當時在片中就說，整支影片會「全程用英文」採訪企鵝妹，而且，「我要展現出多益700（分﹚的實力！」從這支片也確實可見，張家兩兄弟的英文確實說得相當流暢，統神更是妙語如珠，展現幽默風趣的一面。

▲網友覺得統神的英文說得很流利。（圖／翻攝自PTT）

因此就有網友在PTT的Gossiping板上，以「亞洲統神多益有700分」為題發起討論，提到他最近正巧在看張家兄弟訪問企鵝妹的影片，結果發現國動明明曾考上成大碩士，但英文流利程度似乎不如畢業於中原大學的統神，「請問亞洲統神多益有700分？是不是贏很多人？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「Li Wu Tan Gi Mo（你有賺錢嗎）」、「統神大學天天打電動，多益裸考還有700不錯了啦」、「多益成績和口語會話表達能力是兩回事，會考試的人不見得口語會話流利，要能溝通比較實用」、「台灣平均才500多分」、「700分可以當空中小姐欸」、「統神厲害的是邏輯」、「外語強到能去墨西哥端火鍋」。

▲統神真的端火鍋了！（圖／翻攝自Facebook／亞洲統神-張嘉航）

統神除了英文程度很不錯以外，為人也相當有趣，日前不斷出現「端火鍋滑倒」的影片，他非但沒真的動怒，甚至還在昨（25日）晚PO出「真人端火鍋」的照片逗逗粉絲，並告知不開直播，化身暖男提醒「大家記得吃晚餐」。