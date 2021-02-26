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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

質詢陳時中被氣炸　費鴻泰大罵「我要你下台」：你不適合這個位子

記者蘇晏男／台北報導

立法院新會期26日開議，行政院長蘇貞昌今率部會首長赴議場進行專案報告。針對英國牛津AZ疫苗進口議題，國民黨團總召費鴻泰質詢衛福部長陳時中時數次發火，揚言若他是閣揆，就會撤換陳時中。另外，對於美麗島電子報董事長吳子嘉，指稱陳時中在BNT疫苗採購案中說謊一事，費鴻泰更被陳時中的回應氣炸，大聲吼罵，「我要你下台，你這種官，不適合坐在這個位子。」

▲國民黨立委費鴻泰。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委費鴻泰26日質詢陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

費鴻泰質詢一開始，提到政府對英國牛津AZ疫苗抵台日期反覆，陳時中則回應，進口時間目前仍不明確，但可以確定的是，進口後7天即可施打。

接著，費鴻泰表示，歐洲傳出醫護人員擔憂AZ疫苗副作用太大而不願施打，結果經媒體報導後，有台灣醫護跟進，不願施打。他詢問陳時中，「如果AZ疫苗近來，你願不願意帶頭打？」陳時中說，只要符合疫苗接種組的先後順序，他就可以施打疫苗。

然而此話讓費鴻泰不滿表示「你不要講那麼多啦」，並追問陳時中，歐洲跟台灣有醫護質疑AZ疫苗副作用太多、有效率低，「這是你批准要進來的，你願不願意帶頭打？」陳時中再回應，「當然都願意啦。」

下一秒，費鴻泰批評陳時中不果決，美國正副總統帶頭施打疫苗，是要給人民心安，結果問陳時中願不願優先施打疫苗，解除民眾疑慮，結果他卻講了半天，「這種人當指揮官，別人先死沒有關係」。

至於20萬劑AZ疫苗到底何時抵台？陳時中重申目前未收到確定的訊息。費鴻泰聽到後氣炸，連環砲轟陳時中，「你很丟人耶，你知道嗎？」並向旁邊的蘇貞昌喊話，「我是你，我就把他（陳時中）換掉了」。

費鴻泰強調，指揮官要有絕對的信心、權威，以及安撫所有人的全民的力量，如果疫苗不好就不要進口台灣。陳時中則回應，「你可以打，沒有強迫你打。」

最後，針對吳子嘉日前指稱陳時中在BNT疫苗採購案中公然說謊，費鴻泰詢問陳時中，「你要不要向吳子嘉提告？」陳時中表示，「我本身清白，不用透過提告去表達我的清白。」

不料，費鴻泰開嗆陳時中很丟人，「我就對你沒有信心」。陳時中則回擊，「那你可以去告我啊。」費鴻泰聽到後再度氣炸，大聲吼罵，「我為什麼要告你？我要你下台，很簡單，你這種官，不適合坐在這個位子。」

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