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快訊／高鐵左營站疑有「爆裂物」！40歲男放「禪坐中」紙箱被逮

記者吳奕靖、鄒鎮宇／高雄報導

高鐵左營站1B北上月台25日晚間出現疑似爆裂物的物品，鐵路警獲報後立刻通知防爆人員到場處理。目前已將爆裂物用防爆毯蓋上，以前X光掃描確認內容物。另外，放置物品的男子已被逮捕，年紀約40至50歲，目前正由鐵路警偵訊中。

據悉，一名男乘客25日晚間從北往南抵達左營高鐵戰後，將身上攜帶疑似爆裂物的物品放置在1B北上月台。警方晚間10時許獲報，立刻出動將男子控制帶回。

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▼一名男子在左營高鐵戰擺放疑似爆裂物的物品。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

快訊／高鐵左營站疑有「爆裂物」！鐵路警逮40歲犯人

▲▼快訊／高鐵左營站疑有「爆裂物」！40歲男放「禪坐中」紙箱遭逮。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼快訊／高鐵左營站疑有「爆裂物」！40歲男放「禪坐中」紙箱遭逮。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼快訊／高鐵左營站疑有「爆裂物」！40歲男放「禪坐中」紙箱遭逮。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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