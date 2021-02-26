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社會 社會焦點 保障人權

壓制高鐵炸彈男畫面曝！列車上喊「我有爆裂物」　左營月台遭逮　

記者洪靖宜／高雄報導

一名男子26日晚間從高鐵台南站搭上一輛開往高雄的列車後，向列車長宣稱他有攜帶爆裂物，警方不敢大意，派快打部隊、高雄市消防局及刑事局防爆小組獲報，在列車抵達高鐵左營站時，壓制男子，並先用防爆毯蓋上林男的紙箱，最後拆解掉發現裏頭僅有些許衣物和2個鋁箔包的麥香紅茶，警方調查，林嫌領有輕度身心障礙手冊，犯案動機還在查，正訊問中。

▲高鐵男自稱有爆裂物遭警逮捕 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲高鐵男自稱有爆裂物遭警逮捕 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高鐵男自稱有爆裂物遭警逮捕 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲紙箱內有些許衣物和和2個麥香紅茶鋁箔包。（圖／記者洪靖宜翻攝）

這名年約48歲的林嫌，25日10時10分從高鐵台南站，搭上開往高鐵左營站的列車，列車長於一般巡察時發現林嫌神情異常，主動上前關心，沒想到林嫌自稱身上有爆裂物，車子抵達左營站後警方立即封鎖現場，更與嫌犯談判，過程中趁其不備一舉將嫌犯逮捕壓制，大喊要他「趴下！」

▲高鐵男自稱有爆裂物遭警逮捕 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方談判過程緊張。（圖／記者洪靖宜翻攝）

隨後拆彈小組先覆蓋防爆毯，利用X光機檢查紙箱內的物品，沒有發現爆裂物後，再由兩人持長鐮刀劃開紙箱，結果拆開後發現，其實只是些許衣物和2個麥香紅茶鋁箔包，才化解緊張氣氛。警方調查，林嫌領有輕度身心障礙手冊，犯案動機還在查，還正在訊問中，全案調查後將依《刑法》恐嚇公眾罪進行偵辦。

▲高鐵男自稱有爆裂物遭警逮捕 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲男子遭壓制。（圖／記者洪靖宜翻攝）

當時列車上沒有護車有特地時段，只有列車長在車上，因此才沒有立刻壓制，鐵路警察局高雄分局副分局長王世明也表示，未來在特定時段加強護車勤務。

時間對我們來說完全沒用！

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