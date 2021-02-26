從大自然汲取靈感　極光、天際線化為質感收納小物

▲Moosy Life 目喜生活。（圖／ Moosy Life 官網）



寒冷的冬日早晨，陽光微微灑落在身上，便足以讓人感到幸福。這份感受在走進《Moosy Life 目喜生活》店面時，更加深刻了。或許是因為精緻無瑕的店內擺設，或許是因為眼前正在介紹商品的店內小夥伴，她閃閃發光的眼神和神情。

「嗨！你好我是 Karen！」身旁倏地傳來招呼聲，她俐落大方的性格，自一句招呼語中表露無遺，這是與《Moosy Life 目喜生活》創辦人 Karen 的初次見面。轉身和店面小夥伴道了謝，我們的專訪就此揭開序幕。

將美麗櫥窗設計，搬進家中平凡角落

▲猶如命定夥伴，Karen 與 Ｍelody 擁有極佳默契，兩人抱持著最純粹的初衷，共同走上披荊斬棘的創業之路。（圖／ Moosy Life 官網）

「讓美麗，在家中角落也能被看見。」問及品牌創辦初衷，Karen 直笑說其實真的很單純。擁有豐富國際貿易外銷背景，與國外設計櫥窗展櫃多次經驗的她，過往工作總穿梭於空間擺設與櫥窗佈置之間。因而想將國外櫥窗才能看見的美，搬進家中；想將因為欣賞到美，而興奮激動的心情放進角落。

想法落地化為現實，少不了緣分，而緣分，是相似靈魂的碰撞。Karen 與共同創辦人 Melody 的相遇，如同敏捷行動力加乘靈感思緒，時刻都能激盪出創新火花。在抱持著相同想法與熱情的兩人努力下，《Moosy Life 目喜生活》應運而生。從此，美麗的東西，再也不專屬大品牌，每個人都能擁有。

以大自然為靈感，化質感收納為日常

▲Karen 與 Melody 將北歐之旅所見極光，留在了家的角落；也讓城市日常風景，存於你我眼中。（圖／ Moosy Life 官網）

聊到商品靈感，不如說是唯心創作。在 Karen 與 Melody 眼裡，運用壓克力、金屬、玻璃等材質，收納功能結合櫥窗設計，城市天際線能化為飾品架，北歐極光也能存於玻璃盒。從大自然、生活裡汲取靈感，進而延伸成各種作品，美麗就會是人們看見的居家日常。

「不只是好看，必須要實用，才會讓人更想使用，又如同收藏品般珍惜。」兩人對於收納設計的獨特想像，嘗試打破市面上的千篇一律，跳脫舊有框架與社會期待，就像成長路上的種種突破。讓收納盒成為佈置元素，誰都能營造喜歡的、舒心的一隅，讓自己喜歡待在那個空間。

一個收納盒，乘載著不同的人生故事

▲最新創作「迷霧系列」。有些人看迷霧，就像近期生活寫照，覺得迷茫；有些人喜歡看得清又看不清的朦朧美。每個人擁有它，皆有不同的內心演繹，讓 Karen 感到十分有趣。（圖／ Moosy Life 官網）

Karen 說起使用者回饋與支持，是她最大的前進動力。「你擁有了自己的收納盒，自然會賦予不同的故事及情感在裡頭，甚至會進一步去勾勒對生活的想像。」也有因此和客人成為朋友的例子，她想來仍然覺得不可思議，內心除了感動還有感激。

回首創業路上許多艱辛挑戰，Karen 有著自己的堅定信念。深信浪頭一過就過了，衝破每個困境頂點，都要用心去享受這段日子；每樣有靈魂的創作，誕生過程也是如此。

專訪進入尾聲，和 Karen 聊聊未來 3 – 5 年裡，除了改變角落風景，逐漸擴大至整體居家風格，有沒有其他對《Moosy Life 目喜生活》的期許。Karen 靜默了幾秒：「就，莫忘初衷吧。」從她的眼神裡，當下似乎瞬間明白了 Moosy Life 的定義：「當你說 moo 時會嘟起嘴巴，當你說 sy 時會漾開微笑。」

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