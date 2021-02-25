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天天女神價！東森購物「玩美女神節」　優惠激殺38折起

東森購物「玩美女神節」（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網即日起至3/17止推出「玩美女神節」。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

根據東森購物統計，女性客群在電商占比已超過7成，消費勢力不可小覷之外，過去主要瘋買彩妝保養商品的現象，近年逐漸趨向注重居家生活品質，購買需求轉至居家生活及3C家電。瞄準「她經濟」，網站即日起推出「玩美女神節」，精選各種女性愛用品，激殺最低38折特別優惠，在忙碌之餘，也不要忘了對自己更好一點。

東森購物網推出「玩美女神節」，即日起至3/17止，主打家居生活、美妝、服飾、纖體食品等各種女性愛用商品可享特別優惠外，再祭出品牌神券，領取後下單現折，最低折扣38折起；此外，消費滿額並登記，最高送5,588折價券+東森幣，再抽美妝豪禮，全站單筆消費滿3,000元登記送BT21粉紅鐵盒化妝刷，3月還搭配22家銀行，卡友最高回饋20%，選擇指定超商再送購物金，APP首購登記就送肯德基蛋撻。

東森購物「玩美女神節」（圖／東森購物提供）

▲活動特別推出「女神來占卜」遊戲，可以看看今年運勢如何。（圖／東森購物提供）

在這波檔期中，必搶女神商品首推蘭蔻超未來肌因賦活露100ml，原價7,300元，活動期間只賣3,550元；ELASTINEXOTB草本植萃情人節限定洗沐4件組，原價1,096元，特惠價499元；鍋寶薔薇系列雙柄不沾湯鍋24CM，原價3,190元，優惠價低於3折僅890元。單筆消費滿1,388元可抽美妝豪禮，累積消費滿10,000元送888、滿30,000元送3,288、滿50,000元最高送5,588。同時推出「女神來占卜」遊戲，不僅能看今年運勢，單筆消費滿1,388元可參加抽獎，中獎率百分百，最高可獲得東森幣3,388枚。

38婦女節搶攻女人購物商機，東森購物觀察，活動目前銷售冠軍為「IVENOR江宏恩代言日夜塑崩爆燃代謝組」、「CookPower鍋寶316全不鏽鋼11人份電鍋」及「白蘭新升級含熊寶貝馨香精華洗衣精補充包」，在女力崛起的時代，女人要更懂得寵愛自己，預計將再帶動一波銷售熱潮。

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