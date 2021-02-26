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38婦女節！7大網購天天狂打女神「價」到　好康折扣整理一次看

東森購物「玩美女神節」（圖／翻攝自東森購物網）

▲女性消費力不斷提升，在38婦女節即將到來之際，網購業者紛推「女神節」瞄準「她經濟」。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

多家網購平台用「女神節」迎接38婦女節，從美妝保養、流行時尚、精品到生活居家，精選各類話題商品，雅詩蘭黛小棕瓶、SK-II下殺189元起、30分鑽鍊破盤價免萬元、寶格麗蛇頭掀蓋包限時55折，強打折扣優惠、品牌神券、滿額回饋等各種好康，讓女性消費者可以好好寵愛自己，有理由犒賞自己不怕手軟又能省荷包。

東森購物網推出「玩美女神節」，即日起至3/17止，主打家居生活、美妝、服飾、纖體食品等各種女性愛用商品可享特別優惠外，再祭出品牌神券，領取後下單現折，最低折扣38折起；此外，消費滿額並登記，最高送5,588折價券+東森幣，再抽美妝豪禮，全站單筆消費滿3,000元登記送BT21粉紅鐵盒化妝刷，3月還搭配22家銀行，卡友最高回饋20%，選擇指定超商再送購物金，APP首購登記就送肯德基蛋撻。同時推出「女神來占卜」遊戲，不僅能看今年運勢，單筆消費滿1,388元可參加抽獎，中獎率百分百，最高可獲得東森幣3,388枚。

東森購物「玩美女神節」（圖／東森購物提供）

▲東森購物網「玩美女神節」活動設計了「女神來占卜」小遊戲，讓大家可以看看今年運勢如何。（圖／東森購物提供）

momo購物網「38女王節」暖身活動起跑，2/27～3/7首波強打家居寢飾、家電、3C、健康樂活、日用婦幼、美食、潮流時尚、美妝等8大品類，dyson、LA NEW、五月花、船井等品牌精選商品3折起，活動首日限定祭出「滿額雙重送」，當日累積消費滿3,800登記送人氣小黑貓NYA-帆布手提袋，滿8,800登記領1.8% momo幣回饋。此外，還有不限金額下單抽Dior saddle緹花長錢包、富邦勇士簽名T恤，以及每日簽到最高賺38 momo幣、28家銀行最高回饋20%等好康回饋，228連假再加碼「滿額請吃送肯德基」，單日累積消費滿2,000登記帶走炸雞+中冰紅茶的套餐。

Yahoo奇摩購物中心於2/25～3/8推出「17變女神」活動，鎖定流行時尚、美妝、精品品類，強打女神節限定3.8折起，購衷心會員刷Yahoo聯名卡最高享12%回饋，Yahoo聯名卡累積滿額加碼送3,500刷卡金，全站消費單日滿3千送300購物金、24h快速到貨滿萬送千元購物金、滿額再送kate spade好禮。另祭出八心八箭30分鑽鍊破盤價萬元有找、MICHAEL KORS斜背包狂降36折起，雅詩蘭黛小棕瓶、SK-II、資生堂、蘭蔻等美妝品牌下殺189元起、結帳再83折。

Yahoo奇摩購物中心女神節（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

▲八心八箭30分鑽鍊原價26,000元，特價9,900元，共有4種款式可以選擇。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

PChome 24h購物攜手婦幼母嬰、時尚服飾、美妝知名品牌祭下殺折扣，為婦女節暖身，像是好奇婦幼節商品全面5折起，除了與卡通佩佩豬推出聯名紙尿褲，3/2前消費滿額再送佩佩豬聲光收銀機玩具組合；即日起至2/28止，佳麗寶集團全館滿1,688元加贈THREE平衡洗卸組、提提研系列商品最高回饋11%。而一系列正式檔期活動將於3/2起盛大開跑，屆時有經典特惠商品搭配全站超狂金流回饋。

蝦皮購物攜手百家知名品牌推出「3.3女神節」，即日起至3/2暖身開跑， Dyson、PHILIPS、理膚寶水等各大官方旗艦店天天接力下殺64折起，限定時段準時開搶女神愛用名品，2/26下午3點有「寶格麗小牛皮蛇頭掀蓋包」下殺55折，原價96,900元，優惠價53,333元、晚間11點則有「COACH皮革手拿包」下殺0.9折，原價3,650元，優惠價333元；同時再祭出女神下午茶組合通通3元，全家中杯熱拿鐵、中杯熱美式、霜淇淋，還有Mister Donut 甜甜圈，每日下午3點準時開搶。3/3當天加碼限定89折商城折價神券、最高折抵5,000元，整點再推「全站折扣券」、「最殺3折券」。

蝦皮購物「3.3女神節」（圖／蝦皮購物提供）

▲2/26 15:00寶格麗小牛皮蛇頭掀蓋包限時下殺55折。（圖／蝦皮購物提供）

遠傳friDay購物「玩美女神節」於2/22～3/14登場，匯集所有最能展現女性風格及各類寵愛自己的優質選品，包括美容飲品、美容家電、時尚精品等下殺2折起，活動首10日購買保養彩妝類商品，滿額再抽5%遠傳幣；活動期間，除了天天送千萬折價券，全站購物滿額5,000元，可抽OPPO Reno5 Pro，App限定下單則是抽i Eye智能眼罩，首購再送100元遠傳幣，相當於100元。

愛合購將於3/2～3/11舉辦「38女神節」，全站商品最低85折起，結帳使用ihergo紅利折抵，最高可再折10%，「限時大合購」頻道則有下單登錄送200～300元不等紅利。活動主打低醣美食與保健品，推薦商品用團購價買更划算，例如「名廚美饌-蒟蒻雪麵」每包只有9大卡，最低一包26.3元；每朝健康綠茶、愛之味山苦瓜分解茶提供大罐任選組合，每瓶低至27元；台畜鮮嫩即食雞胸肉最低63元有找。保健品部分，台塑生醫、李時珍、大漢酵素等品牌有85折起優惠。

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