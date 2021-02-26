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好看、好玩又有趣！捷運廣告超吸睛　成功擄獲通勤族目光

▲「好看、好玩又有趣！捷運廣告超吸睛，成功擄獲通勤族目光。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲▼北捷,捷運站,捷運廣告,捷運站人潮。（圖／記者姜國輝攝）

▲捷運廣告豐富多元，讓民眾通勤時也能跟上潮流腳步。（圖／記者姜國輝攝，以下同）

記者黃稜涵／採訪報導

好看、好玩又有趣！捷運廣告豐富多元，讓民眾通勤時也能跟上潮流腳步，不錯過任何最新資訊，嘻哈男神瘦子與恩熙俊用Samsung Galaxy S21 5G旗艦系列，拍出各種帥照，更現身忠孝復興捷運站，無法擋的男神魅力吸引不少通勤族，停下腳步抬頭觀看。

▲▼北捷,2月宣傳,燈箱廣告,捷運廣告,超吸睛,成功擄獲通勤族目光。（圖／記者姜國輝攝）

▲嘻哈男神瘦子與恩熙俊現身忠孝復興捷運站，無法擋的男神魅力吸引不少通勤族抬頭觀看。

▲▼北捷,2月宣傳,燈箱廣告,捷運廣告,超吸睛,成功擄獲通勤族目光。（圖／記者姜國輝攝）

▲民眾表示，「搭乘手扶梯上來就被這個很大的手機廣告就吸引住了，看到Samsung Galaxy S21 5G旗艦系列拍有三個鏡，頭照效果非常好」。

民眾表示，「搭乘手扶梯上來就被這個很大的手機廣告就吸引住了，而且影片有恩熙俊跟瘦子，本來就很喜歡他們，所以就特別停下來觀看，看完後了解到Samsung Galaxy S21 5G旗艦系列有三個鏡頭，拍照效果非常好，剛好最近過年有賺一點點錢，想說可以幫家人換一下新的手機」。

▲▼北捷,2月宣傳,燈箱廣告,捷運廣告,超吸睛,成功擄獲通勤族目光。（圖／記者姜國輝攝）▼ 。（圖／記者黃稜涵攝）

▲帥氣男神王陽明化身遊戲內傳奇謀士「郭嘉」，與玩家一同權謀破敵，制霸三國。

Nespresso也透過動感燈箱廣告，生動呈現極緻的咖啡體驗，利用燈光變化，帶領乘客一起踏上世界咖啡尋味之旅！喜歡鬥智鬥勇的玩家們，怎麼能錯過三國策略手遊《破敵·三國志》，帥氣男神王陽明化身遊戲內傳奇謀士「郭嘉」，與玩家一同權謀破敵，制霸三國。

▲▼北捷,2月宣傳,燈箱廣告,捷運廣告,超吸睛,成功擄獲通勤族目光。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼手遊《新射鵰群俠傳》重現「射鵰三部曲」經典劇情，超大版面的人物看板，使天天經過的通勤族印象深刻。

▲▼北捷,2月宣傳,燈箱廣告,捷運廣告,超吸睛,成功擄獲通勤族目光。（圖／記者姜國輝攝）

而身為金庸迷的你，最喜歡哪個角色呢？手遊《新射鵰群俠傳》重現「射鵰三部曲」經典劇情，超大版面的人物看板，使天天經過的通勤族印象深刻，民眾提到，「坐車時都會看到這個廣告，這些人物本來就認識，在瀏覽APP的時候，如果看到廣告畫面，其實會特別有印象 就會點開來看看」。

▲▼北捷,2月宣傳,燈箱廣告,捷運廣告,超吸睛,成功擄獲通勤族目光。（圖／記者姜國輝攝）▼ 。（圖／記者黃稜涵攝）

▲來到桃捷A18高鐵桃園站，站內充滿可愛又喜氣的《RO仙境傳說：新世代的誕生》。

超Q萌的手遊《命運之輪》，以可愛人物造型加上獨創的全新玩法，成功擄獲玩家的心，而來到桃捷A18高鐵桃園站，站內充滿可愛又喜氣的《RO仙境傳說：新世代的誕生》，以包柱視頻播放，讓乘客在行走間，也能感受到滿滿動力。

▲▼北捷,2月宣傳,燈箱廣告,捷運廣告,超吸睛,成功擄獲通勤族目光。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼江欣樺營養師創立的「營養師輕食」，推出懷孕4寶大受孕婦喜愛，也受到搭車乘客的關注。

▲▼北捷,2月宣傳,燈箱廣告,捷運廣告,超吸睛,成功擄獲通勤族目光。（圖／記者姜國輝攝）

新的一年想要容光煥發，除了維持外表美麗，更是要由內到外的健康，江欣樺營養師創立的「營養師輕食」，推出懷孕4寶大受孕婦喜愛，也受到搭車乘客的關注，通勤族表示，「這個牌子很有名，每天搭捷運的時候都有看到，每天看到後就會想說是不是可以買給全家吃，最近剛好小朋友要開學，就想說買益生菌給他們吃 每天都可以吃，我也會比較放心」。

▲▼北捷,2月宣傳,燈箱廣告,捷運廣告,超吸睛,成功擄獲通勤族目光。（圖／記者姜國輝攝）

▲未來美的韓國氣墊霜，讓你30秒擁有韓妞般的柔焦發光肌。

想跟女神劉寅娜一樣散發仙女光芒嗎，未來美的韓國氣墊霜，讓你30秒擁有韓妞般的柔焦發光肌 ，若是喜歡自然妝感，用愛閃耀養出健康肌膚，展現自信光彩，走出捷運市政府站，高畫質播放電影預告《跟你老婆去旅行》吸睛度百分百，成功擄獲通勤族目光。

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