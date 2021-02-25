內政部通過建築師證書規費法制化　每案收費標準維持1500元

▲內政部長徐國勇 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

為落實收費法制化，內政部25日部務會報通過「建築師證書及開業證書收費標準」草案，將建築師證書及建築師開業證書規費，從行政規則提升至法規命令，以符合法制精神。此外，新訂收費標準並未改變現行收費金額，每案仍維持1500元，不會對建築師造成影響。

內政部表示，依「建築師法」領有建築師證書，且具有2年以上建築工程經驗者，可再申請發給開業證書，並於開業證書6年效期屆滿前3個月應申請換發。另依《建築師法施行細則》規定，得因證書遺失、損壞申請補發、換領。

由於現行各項證書請換領每案收取1500元，僅以行政規則規範，為落實規費收費法制化，新訂標準依據「建築師法」及「規費法」規定，參酌申辦此類業務的行政人員作業、郵資、影印、水電及設備等成本，訂定建築師證書（請領、補發或換領）及建築師開業證書（申請發給、補發或換領）規費，每案1500元，並未改變現行收費金額，不會對目前全國8058位具有建築師資格，以及4,462位已辦理開業登記的建築師造成影響。

內政部指出，「建築師證書及開業證書收費標準」草案，將依法制作業程序，於近日發布施行。