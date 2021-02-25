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陸「國家鄉村振興局」正式掛牌　「扶貧開發辦」完成任務摘牌

▲▼陸「國家鄉村振興局」正式掛牌　「扶貧開發辦」完成階段性任務。（圖／新華網）

▲「國家鄉村振興局」正式掛牌。（圖／新華網）

記者蔡紹堅／綜合報導

根據《新華社》報導，大陸「國家鄉村振興局」25日下午4點正式掛牌，而「國務院扶貧開發領導小組辦公室」的牌子則已在先前摘下，象徵著重心從「脫貧攻堅」轉往「鄉村振興」。

同一時間，國家鄉村振興局的官方網站也正式上線，宣布局黨組書記、局長由前農業部官員王正譜擔任。

「扶貧開發領導小組辦公室」成立於1986年5月15日，最初的名稱為「國務院貧困地區經濟開發領導小組」，基本任務是，「組織調查研究；擬定貧困地區經濟開發的方針、政策和規劃；協調解決開發建設中的重要問題；督促、檢查和總結交流經驗。」

▼「脫貧攻堅表彰大會」在北京舉行。（圖／新華網）

▲▼陸舉行脫貧攻堅表彰大會　習近平：9899萬人全部脫貧。（圖／新華網）

大陸去年底宣布達成「脫貧攻堅」目標後，「扶貧開發領導小組辦公室」的階段性任務也告一段落，於近期摘牌；隨之而來的，就是「國家鄉村振興局」的正式掛牌，這也象徵大陸將對農村的重心從「脫貧攻堅」轉往「鄉村振興」。

大陸國家主席習近平25日在「全國脫貧攻堅總結表彰大會」上表示，脫貧攻堅戰取得了全面勝利，現行標準下9899萬農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部摘帽，12.8萬個貧困村全部出列，區域性整體貧困得到解決，完成了消除絕對貧困的艱鉅任務，創造了又一個彪炳史冊的人間奇蹟。

習近平強調，脫貧摘帽不是終點，而是新生活、新奮鬥的起點，解決發展不平衡不充分問題、縮小城鄉區域發展差距、實現人的全面發展和全體人民共同富裕仍然任重道遠，「我們沒有任何理由驕傲自滿、鬆勁歇腳，必須乘勢而上、再接再厲、接續奮鬥。」

▲▼陸舉行脫貧攻堅表彰大會　習近平：9899萬人全部脫貧。（圖／新華網）

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