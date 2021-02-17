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陸擬成立「國家鄉村振興局」　銜接全面脫貧成果

▲▼脫貧標語。（圖／CFP）

▲陸已完全「全面脫貧」目標，「鄉村振興」成為未來重心。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共黨刊《求是》雜誌16日發表了一篇標題為《人類減貧史上的偉大奇蹟》的文章，署名為「中共國家鄉村振興局黨組」，引起輿論關注。這也是「國家鄉村振興局黨組」首次發表署名文章，陸媒分析，這意味著「國家鄉村振興局」已經應運而生。

根據《第一財經》報導，在脫貧攻堅戰取得決定性勝利的情況下，中央下一步的主要任務是在堅決守住脫貧攻堅成果、鞏固拓展脫貧攻堅成果的同時，考慮如何同鄉村振興這個新命題有效銜接，保證工作不留空檔，政策不留空白。

報導提到，既然脫貧攻堅戰略取得勝利，中央「三農」工作的重心轉向全面實施鄉村振興戰略，那麼原先以解決絕對貧困問題為目標導向的一系列體制機制已經完成其歷史使命，理應交由「國家鄉村振興局」這樣的新機構，來統領未來的鄉村振興工作。

▲▼脫貧標語。（圖／CFP）

中國農業大學文科講席教授、國務院扶貧開發領導小組專家諮詢委員會委員李小雲表示，「三農」工作重心發生了歷史性轉移，「中共國家鄉村振興局黨組」署名文章的出爐，向外界透露了新機構應運而生，也是從制度層面落實中央關於如何有效銜接脫貧攻堅與鄉村振興戰略舉措的構想。

李小雲指出，此前制定的貧困人口脫貧標準，解決的是消除絕對貧困的緊迫問題，然而，這只是實現鄉村振興的基礎工作，換句話說，在實現鄉村振興的過程中，需要通過脫貧攻堅戰略補齊鄉村振興戰略的短板。

李小雲認為，儘管貧困地區在收官之年全部實現了脫貧摘帽，但這些地方仍然面臨著如何解決相對貧困和鄉村發展，進一步縮小同東部發達地區和全國其他地區社會發展差距的現實問題，這就需要用鄉村振興戰略來統領。

報導內耶提到，考慮到中央設立了從脫貧攻堅向鄉村振興平穩過渡的「5年過渡期」，因此，國家鄉村振興局會保持過渡期內主要幫扶政策總體穩定，對現有幫扶政策逐項分類優化調整，合理把握調整節奏、力度、時限，逐步實現由集中資源支持脫貧攻堅向全面推進鄉村振興平穩過渡。

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關鍵字：

國家鄉村振興局全面脫貧

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