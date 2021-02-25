費鴻泰：藍白合作是「進行式」　跟民進黨也不排除

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨主席江啟臣邀請民眾黨主席柯文哲出席公共政策論壇，引爆黨內反江意識，立法院黨團總召費鴻泰25日受訪表示，在野黨的負責人彼此交換意見是好事，總比密室交易好很多，就立法院而言，與民眾黨合作是進行式，國民黨也不排除跟民進黨合作，不排除跟任何人的合作。





▲國民黨立委費鴻泰出席立法實務研討會。（圖／記者林敬旻攝）

費鴻泰下午出席立法實務研討會前受訪表示，在野黨彼此交往很正常，日後可能也會變成常態，雖然有人會有不同看法，見仁見智，但他認為見面總比吵架好，尤其是在野黨的負責人彼此交換意見，對社會議題做針砭，這也很好。

費鴻泰表示，外界一些人不需要去見縫插針，在野黨彼此互相交往，他指出，他跟其他在野黨的黨團或個別立委，往後也會密切交往，總之，在野黨若是團結，執政黨在施政上會比較小心一點，對人民也是好事。

對於民眾黨在立法院召委選舉的合作，費鴻泰說，目前還沒有談到這問題，是「進行式」，但還沒有發生。國民黨也不排除在好的題目上跟民進黨合作，不排除跟任何人的合作。

立委陳玉珍則說，昨天的論壇並不是藍白合，主要是結合在野黨的力量，來向執政黨提出關於居住正義、青年低薪的問題，不是所謂的藍白合，江啟臣也說，對於不同的議題可以跟其他政黨進行合作。

至於台北市議員大力反對，陳玉珍表示，他們站在監督柯文哲的角度看這場論壇，當然會有些不同的看法，但是黨內可以多合作溝通。