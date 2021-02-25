小7新方案！每月1日自帶杯現折5元　CITY系列飲品優惠全適用

▲7-ELEVEN自3月1日起，未來每月1日購買CITY系列飲品使用自帶杯加碼現折5元。（圖／統一超商提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN推出購買現調飲品使用自帶杯現折3元超過10年，如今再度號召推動環保，自今年3月1日起，未來每月1日CITY系列飲品憑自帶杯現折5元，也適用於優惠活動，3月9日前同享CITY全品項第二杯半價（以價低者折）。

7-ELEVEN為呼籲民眾減少使用一次性包材，推出購買現調飲品使用自帶杯現折3元，觀察2020年已較前一年減少共600多萬個紙杯與杯蓋，而如今又推出未來每月1日，購買CITY系列飲品憑自帶杯加碼現折5元，並可適用於優惠活動，期許2023年自帶杯佔比成長，能再減少共2千萬個以上的一次性包材使用量。

▲7-ELEVEN自3月1日起，每月1日購買CITY系列飲品使用自帶杯加碼現折5元。（圖／統一超商提供）

為響應聯合國永續發展目標SDG 12 「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」之消費模式轉型，以重複使用、減量優先為原則，目前CITY系列飲品使用之杯套及杯架等包裝包材，亦採用回收再製材質。2020年起也與社會企業「好盒器」合作，展開租借循環杯計畫，已於台南三間門市率先試行，消費者可透過借杯機台，簡單快速操作自行租借環保循環杯，且同樣提供自帶杯優惠，使用後再放回機台，由好盒器協助後續收回、清潔與配送，重複再利用，達到減塑目的。

▲全聯宣布OFF COFFEE將升級「100%雨林聯盟認證之精品咖啡豆」。（圖／全聯提供）

全聯福利中心近來也將升級引進「100%雨林聯盟認證之精品咖啡豆」，以永續農業、友善環境為訴求，經由保護生態系統的方式耕作，制定詳實的輔導與認證機制，並將部分收益用於保護熱帶雨林的野生動物，打造善的循環。

預計2/26首波針對冰/熱美式升級，2/26~3/25推出嚐鮮價優惠，美式15元，拿鐵25元，愛環保自帶杯子再折3元，等於最低只要12元就能喝到。除了到店購買，精打細算族還能透過PXGo!全聯線上購分批取貨。

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