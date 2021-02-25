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拜登任內第2次！美柏克級驅逐艦通過台灣海峽　第7艦隊證實

▲▼伯克級神盾驅逐艦「麥肯號」（DDG-56）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柏克級驅逐艦「柯蒂斯．威爾伯號」（USS Curtis Wilbur DDG-54）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美軍第7艦隊司令部24日表示，柏克級驅逐艦「柯蒂斯．威爾伯號」（USS Curtis Wilbur DDG-54）遵循國際法規，在24日例行性通過台灣海峽，並稱這表明美國將致力於建立「自由開放」的印太地區；這也是總統拜登上任後，麥肯號第2次行經台灣海峽。

美軍第7艦隊司令部24日在聲明中指出，柏克級驅逐艦「柯蒂斯．威爾伯號」（ DDG-54）24日遵循國際法規通過台灣海峽，「該船通過台灣海峽表明美國致力於建立一個自由和開放的印太地區。」更強調，美國軍隊將繼續在國際法允許的任何地方展開行動。

此次也是拜登政府繼本月4日後，第2次派出驅逐艦行經台灣海峽。

根據國防部資訊，去年美軍艦通過台灣海峽次數達13次。近兩次分別是在12月19日一艘伯克級神盾驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin, DDG 89），以及11月21日伯克級神盾驅逐艦貝瑞號（USS Barry, DDG 52）。

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