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高鐵台中站接送客要當心　「違規停車偵測」3月正式執法取締

▲▼警方在高鐵台中站旅客接送區設置偵測設備，將取締違規停車。（圖／台中市警局提供）

▲警方在高鐵台中站旅客接送區設置偵測設備，3月將正式取締違規停車。（圖／台中市警局提供）

記者李忠憲／台中報導

民眾到高鐵台中站可別違規！台中市警察局在1、2樓接送旅客區設置「違規停車偵測執法設備」，自動偵測違規停車、上、下客及攬客等違規，3月將正式執法取締。警方表示，1月安裝完成經測試期、宣導期已進入倒數，請民眾遵守規定，以免影響交通造成塞車。

高鐵台中站進出人潮眾多，相對在1、2樓的旅客接送區就容易出現大量車輛，由於不少車輛都違規停車，甚至還有計程車等營業車輛違規攬客。台中市警局有鑑於此，特別在接送旅客區設置「違規停車偵測」高科技執法設備，利用AI偵測攝影機，全天候針對違規停車及違規上、下客、攬客等違規態樣，進行智慧影像分析，自動擷取違規影像依法逕行舉發。

▲▼警方在高鐵台中站旅客接送區設置偵測設備，將取締違規停車。（圖／台中市警局提供）

▲▼偵測設備監控測試到宣導期，效果良好。（圖／台中市警局提供）

▲▼警方在高鐵台中站旅客接送區設置偵測設備，將取締違規停車。（圖／台中市警局提供）

台中市警局表示，「行車路況監看設備」設置在烏日分局勤務指揮中心，利用高鐵站內攝影機即時回傳站區影像、現場車流及違停狀況，一旦發生事故或交通壅塞等突發案件，能立即派遣警力前往處置，有效提升高鐵站區之行車安全與順暢。

市警局說，今年1月開始測試，偵測設備偵測每日平均違規停車件數為842件、違規上下客為19件。2月份進入宣導期，每日平均違停件數已降至663件、違規上下客則降為15件，顯示違停科技執法對於違規行為已具一定遏止作用。

台中市警局局長楊源明呼籲，高鐵台中站違停科技執法即將進入執法階段，民眾前往高鐵站搭車或接送旅客，切勿任意違規停車或攬客，遵守車輛分流規定，以保障旅客路權，提升交通安全與行車順暢。

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