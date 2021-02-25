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陸首款「重組蛋白新冠疫苗」三期臨床試驗　參試者30%為老人

▲巴基斯坦,新冠肺炎,世界疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國首款重組蛋白新冠疫苗在巴基斯坦開展三期臨床試驗。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

中國首款重組蛋白新冠疫苗在巴基斯坦開展三期臨床試驗，這款名為ZF2001的疫苗，是由中國科學院微生物研究所和安徽智飛龍科馬生物製藥有限公司（智飛生物）共同研發，擁有自主知識產權。在巴基斯坦的三期臨床試驗包括安慰劑組和疫苗組，獲准參試者大約1萬人，其中30%為老人。

據《南方都市報》報導，自2020年11月，ZF2001重組蛋白新冠疫苗在中國啟動國內三期臨床試驗後，同年12月起，馬拉西亞、烏茲別克斯坦和厄瓜多爾都相繼宣布，將在該國進行ZF2001的三期臨床試驗。其中，烏茲別克斯坦是該款疫苗首個海外臨床試驗點，超7000名志願者參與試驗。

據悉，重組蛋白新冠疫苗是一條可以大規模快速生產疫苗的技術路線。不同於傳統疫苗，重組蛋白疫苗不生產完整的病毒，而是通過基因工程方法，只單獨生產新冠病毒的關鍵片段，將其交給人體的免疫系統認識。由於這些片段無法引起疾病，因此重組蛋白疫苗被認為非常安全。

截至目前，巴基斯坦已經批准了四種新冠疫苗的緊急使用授權，其中兩種來自中國，分別來自國藥集團的滅活疫苗和康熙諾生物公司的腺病毒載體疫苗。

目前，已經有6款中國研發的新冠病毒疫苗進入三期臨床試驗，分別為科興生物、國藥集團武漢研究所、國藥集團北京研究所、中國醫學科學院生物醫學工程研究所、康熙諾生物，以及此次在巴基斯坦進入三期臨床的重組蛋白新冠疫苗。

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