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預測全球新冠疫情系統出爐！　陸專家：2025年疫情才會結束

▲▼ 黑龍江,綏化,大陸疫情,新冠肺炎 。（圖／視覺中國）

▲大陸疫情 。（圖／CFP）

記者邱茀濱／綜合報導

各國陸續開始接種疫苗。大陸蘭州大學研發的首個「新冠肺炎全球預測系統」，自2020年5月啟用以來，已預測了全球超過190個國家的新增確診病例。值得注意的是，該校創新中心主任黃建平透露，系統推測若全球70%的人注射好長期有效的疫苗，那疫情基本要到2025年才會結束。

綜合陸媒報導，「新冠肺炎全球預測系統」是由蘭州大學西部生態安全省部共建協同創新中心研發，會實時引入190多個國家的最新數據，並綜合考慮當地的溫度、濕度、防疫措施等逐個建模，預測未來每日、每月、兩個季度及突發疫情新增確診病例，每10天就會更新一次，且資訊是免費開放全世界的。就連鍾南山院士也對系統給予肯定。

黃建平透露，系統不僅可以做預測，還可以用於歸因分析，例如病毒變異、洪水和抗議示威活動等因素對疫情的影響，為研判疫情態勢、採取有效防疫手段提供了依據。

▲▼首個預測全球確診病例的系統。（圖／翻攝新冠肺炎全球預測系統官網）

▲首個預測全球確診病例的系統。（圖／翻攝新冠肺炎全球預測系統官網）

值得注意的是，系統還對未來5年疫情發展趨勢做了預測，如果今年1月時全球有70%人注射疫苗，且疫苗長期有效，全球疫情要到2025年才能基本結束。黃建平指出，抗疫是長期任務，積極有效的隔離措施、普遍疫苗接種才是控制疫情的最佳方案。

最後黃建平強調，目前他們正在研發第三版預測系統，會將各個口岸，飛機場每天進出的人數，以及飛機途經的國家、感染率等因素加到系統中，同時還將引入更多環境影響參數，如自然災害等，進一步提高準確率。

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