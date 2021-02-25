柯文哲公布「後疫情數位轉型白皮書」　曝2年任期重要工作

▲台北市長柯文哲出席後疫情產業數位轉型政策白皮書發表記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎肆虐全球逾1年，台北市長柯文哲於25日公布「台北市後疫情時代產業數位轉型政策白皮書」。關於白皮書內容，將以3大策略建構1基礎、2配套、2發展的政策主軸，同時提到15項優先行動計畫，柯文哲強調，他剩下的2年任期，要推動數位基礎建設，讓台灣成為更強韌的國家，應付未來挑戰。

其實柯文哲從2020年中旬開始，就不斷喊出要數位轉型，北市府各局處也紛紛舉辦多場「後疫情時代記者會，並預計在2021年2月底公布「台北市數位轉型政策白皮書」。





▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲與台北市副市長黃珊珊、台北市政府秘書長陳志銘一同於25日召開後疫情產業數位轉型政策白皮書發表記者會，以「立足台北，超車世界」為題，對外公布「台北市後疫情時代產業數位轉型政策白皮書」，盼掌握後疫情時代競爭優勢，以市民為中心，邁向創新治理的智慧台北。

柯文哲致詞時表示，政府不會比業界更了解市場，政府能做的是建立平台，讓企業與個人能有效率地運作，北市府已將數位轉型列為首要工作，將以「由內而外、由公而私」的原則持續推動e化。

柯文哲指出，如果以歷史眼光來看2020年，最重要的事件是新冠肺炎，在新冠肺炎的肆虐下，台灣防疫相當成功，但成功不僅是表現在確診案例上，還有社會受到的干擾相當少，竟然有辦法讓經濟活動如常進行。





▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲再提「防疫、紓困、轉型」，民眾不習慣在前1、2天才決策，可是為了因應新常態（New normal），社會應該要有更強的應變能力，如果不能快速應變，就得承受更大損失。

柯文哲舉例，例如2020年跨年前一天才依照科學數據，確定台北市跨年晚會照常舉辦，以及原訂於2月26日啟動的台北燈節，在1月20日就宣布延期，不過若台北燈節拖到現在才決定，應該是可以照辦。

最後，柯文哲提到，成功為失敗之母，但失敗也是成功之母，許多國家因為疫情緣故被迫數位轉型，台灣卻錯過了這項機會；未來他要推動台北數位基礎建設，讓台灣可成為更強韌的國家，應付未來挑戰。

▲台北市政府秘書長陳志銘。（圖／記者林敬旻攝）

陳志銘則上台提到，台北市政府從2020年7月起，由相關局處陸續舉辦9場產業轉型論壇，並於今年2月重新整理成「台北市後疫情時代產業數位轉型政策白皮書」。白皮書將「以市民為中心，邁向創新治理的智慧臺台」作為願景，並以「動態轉型、韌性調適、軟硬兼施」3大策略，建構1基礎（數位基礎建設）、2配套（數位人才培育、產業輔導轉型）、2發展（宅經濟發展、零接觸服務）的政策主軸，同時提出15項優先行動計畫，作為提振產業數位化的強心劑。

陳志銘說，市府將透過打造數位基礎建設及購買服務，提供公共服務數位化的環境，讓市民可以最低的成本調適工作與生活；同時藉由產業轉型輔導及數位人才培育，讓企業可以快速跟上消費者的腳步。

陳志銘表示，在數位基礎建設的架構中，政府應扮演平台的角色，提供並滿足民眾及企業所需要的核心服務，包括目前最夯的5G建設、擴充市民數位身分的台北通、打造以數據驅動智慧治理的大數據中心，及提高Taipei Free熱點焦點的覆蓋率。而面對人才比硬體更重要的數位轉型課題，市府透過公私協力，為企業培育未來致勝的數位技術與應用人才。

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