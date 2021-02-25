國道「擺尾3連撞」恐怖影片激怒網！一家五口7秒轉5圈　狂磨地哭叫

▲國道6號發生3車追撞事故。（圖／民眾提供）

記者許力方、高堂堯／南投報導

國道6號南投草屯路段發生一起3車追撞重大車禍，22日晚間一輛白色轎車超車途中失控擦撞護欄，導致2車追撞，其中一名爸爸駕駛白色客貨車載一家五口要去九族文化村賞櫻，直呼「他們飆車啊」，害得他們一家撞翻車，狂翻了5圈。行車紀錄器24日曝光網路，完整拍下驚險過程，撞擊當下女乘客嚇得放聲尖叫，畫面一陣翻轉，最後倒在高速公路上。

白色客貨車的行車紀錄器顯示，當晚他沿著內線行駛，突然右側先有一輛白車超車，下一秒另一輛白色轎車則左偏打到最外側，加速要超車，結果不慎失控擦撞護欄，瘋狂往左大甩尾，撞上中線的銀色休旅車後，再橫跨3線道噴飛至內線，向右甩尾追撞他們。

車上5人當時看著連環追撞在眼前發生，劇烈撞擊力讓他們當場拋飛空中，7秒內翻了5圈，躺在高速公路上，伴隨刺耳的狂爆摩擦地面、玻璃碎裂聲響，把女乘客和小男童嚇得驚聲尖叫，爸爸則連忙察看連問後座乘客3次「有安抓謀？」

▲飛車「擺尾3連撞」恐怖影片曝！一家五口翻5圈磨地哭叫 。（圖／翻攝「爆廢公社公開版」）



33秒行車紀錄器影片一公布在臉書「爆廢公社公開版」引發數千人熱議，網友紛紛驚呼「好恐怖啊」、「不要跑內線，車禍發生無處可躲」、「碰碰車」，不少人都檢討駕駛「有時間叫還不閃」、「就是佔用才危險」、「路隊長被擊落」、「我只看到烏龜佔內線，前方完全沒車」、「學到教訓了嗎」，但有網友則反斥「不是很明顯在競速嗎」、「那兩部車是在飆車，這樣開車太扯」、「技術差還趕ㄆㄟ車」、「要飆車不會標去弄壁，傷及無辜」、「好倒楣」。

車禍事發於22日，南投消防局晚間近8時獲報，國6西向4.2公里發生3車追撞車禍，緊急派員到場將自行脫困下車在路邊等候的6大1小傷患送往亞大醫院急救，共造成4男2女和1名男童受傷，其中一名50多歲的男子重傷，肩胛骨、肋骨等多處骨折，就是第一輛追撞翻覆的銀色休旅車駕駛，其餘無大礙。

肇事白車駕駛40多歲男子向警方供稱，當時從埔里上國道準備返回台中住處，因一時恍神才自撞護欄。不過白色客貨車30多歲爸爸則說，當天載一家五口，包括4歲兒子前往九族文化村賞櫻，回程時被撞「一直翻」，懷疑是2輛車在競速。對此，警方檢視行車紀錄器後發現，白車前方車輛確實車速很快，但雙方並非同行或飆車，確有不當駕駛，若和解未成恐揹過失傷害等刑責。

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