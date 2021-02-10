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因應春節高運量　鐵警提升雙鐵防疫層級

▲▼ 春節運輸防疫不鬆懈 鐵警守護不打烊 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 春節運輸防疫不鬆懈 鐵警守護不打烊 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

因應春節連假返鄉出遊人潮，鐵路警察展開「加強重要節日安全維護工作」，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸為重點工作，維護民眾重點節日的交通與生命財產安全，鐵路警察局高雄分局太保所所長周偉振與全體警員特別加強整備防疫包，遵照政府政策並加強落實防疫工作。

▲▼ 春節運輸防疫不鬆懈 鐵警守護不打烊 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲春節運輸防疫不鬆懈 鐵警守護不打烊 。（圖／記者翁伊森翻攝）


高雄分局分局長陳順和表示，因應近期國內疫情增溫，為了加強防疫，中央流行疫情指揮中心與交通部針對大眾運輸做出決議，過年期間從2/8至2/16，高鐵將全線取消自由座，全面採取對號座。台灣高鐵已全面實施旅客進站體溫測量，連續量測2次額溫達37.5℃之旅客，除將勸導返家休息或就醫外，並將依傳染病防治法規定拒絕運送。

旅客若未能配合，將通知鐵路警察局協助處理，如有違法事實，由鐵路警察局依違反傳染病防治法移送地方政府衛生單位進行裁處。而雙鐵也禁止飲食，民眾在高鐵、台鐵區域內禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩，全民落實防疫工作，平安迎接新年到來。

▲▼ 春節運輸防疫不鬆懈 鐵警守護不打烊 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲整備防疫包 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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