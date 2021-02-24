送信遇家犬狂吠…狠心郵差下秒「掏彈弓直射臉」！　狗狗左眼瞎了

▲ 郵差持彈弓瞄準狗狗頭部。（圖／翻攝自臉書／Malaysia Animal Association）

記者陳宛貞／綜合外電報導

郵差工作辛苦，更經常被惡犬追趕，甚至可能掛彩。但馬來西亞一名郵差日前遭民眾飼養的寵物犬隔著鐵門狂吠，竟拿出彈弓，朝狗狗臉部狠狠一射，導致牠一隻眼睛再也看不見，影片曝光後引起撻伐。

馬來西亞動物協會（Malaysia Animal Association）22日在粉專公開這段23秒影片，可見身穿桃紅色郵差制服的男子騎在桃紅色機車上，停在一棟民宅門口，按了幾下電鈴，這戶人家飼養的狗狗便跑到門口狂吠。男子見狀將龍頭轉向，衝撞鐵門挑釁至少3次，從狗狗後腿便可看出牠相當激動。男子接著拿出彈弓，朝狗狗臉部射了一發，牠頓時痛得連滾帶爬地跑開，畫面相當殘忍。飼主事後出面指控，狗狗的左眼被射瞎。

▼ 影片可能引起不適，請慎入。

大馬動協指責，「狗的命運有時真令人遺憾。若牠們在外面，可能會騷擾或嚇壞用路人；當牠們在家門內，卻被彈弓擊中。經過多年的工作，你不能稱你不了解狗的心理，或沒有受過面臨兇猛動物威脅時應如何管理情緒的訓練。」

大馬郵政（Pos Malaysia）發言人回應，已經掌握這名郵差身分，調查後予以停職處分，「大馬郵政對我們郵差的行為深感遺憾，目前正調查此事。我們已經確認影片中郵差的身分，他已被立即停職，正等待調查結果。大馬郵政不容許任何員工的不當行為，並將毫不猶豫地採取嚴厲措施」，並重申其反對虐待動物的立場。

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