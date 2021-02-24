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學測數學太難影響大！補教業估台大社會組52級分　清交成51級分

▲▼ 升學輔導專家劉駿豪 。（圖／記者崔至雲攝）

▲升學輔導專家劉駿豪。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

大考中心今（24日）公布學測成績，補教業者指出，今年高分人數如懸崖式崩落，以數學科為例，滿級分僅1558人，創歷史新低。預估去年數學15級分自然組（國英數自）科系較去年掉1至5級，台大門檻約為53級分，清交成門檻51，中字輩學校門檻48；社會組（國英數社）科系較去年掉2至5級，台大門檻52、政大門檻50、台師大門檻48，皆是歷年最低。

學測成績今日公布，但各科拿到最高15級分的人數都比109學年度減少，其中，數學科僅1558人，五標分別為11、9、6、4、3級分，相較去年頂標14，相差3級分。升學輔導專家劉駿豪說，若考生個人申請選填的校系，最後篩到數學，除了參考去年各科落點成績，考生也務必要參考106年學測數學級分，另再以五種科目組合累計人數推測落點位置。

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▲▼ 學測落點預估 。（圖／得勝者提供）

▲▼ 學測落點預估 。（圖／得勝者提供）

▲▼ 學測落點預估 。（圖／得勝者提供）

劉駿豪建議考生選填志願時，考生今年落點評估將是大工程，不能單憑感覺，要參考106學年度數學、英文科級分，另則搭配五種組合去配落點。

不過，劉駿豪也提到，過去考生即便通過第一階段門檻，但若同分者太多，也要進行超篩比序，而科系超篩順序分數從未公開，「這是一個很瞎的事情」，呼籲大學甄選委員會公布超篩級分，否則考生若落入超篩順序，卻不知道實際的超篩級分，可能就浪費了一個志願。

劉駿豪最後也建議，考生一定要找有經驗的老師討論，選科系很重要，若選得不精準，今年分數變動太大，考生很容易摃龜，寧可多花點心思，也不要落空。
 

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