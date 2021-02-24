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剛接受「第5次背部手術」！伍茲車禍開放性骨折　恐影響4月名人賽

▲▼美國知名高爾夫球星老虎伍茲（Tiger Woods）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國知名高爾夫球星老虎伍茲（Tiger Woods）於23日上午發生嚴重車禍。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國高爾夫球巨星老虎伍茲（Tiger Woods）23日上午發生嚴重車禍，腿部開放性骨折，目前已經送醫接受手術。CNN報導，他1月才接受最新一次、也是職業生涯第5次背部手術，並且為此暫停本球季賽事，如今恐怕難以及時恢復，參加4月美國名人賽（Masters at Augusta National）。

伍茲1月19日在社群媒體上發布聲明透露，他2020年12月參加PNC錦標賽（PNC Championship）時經歷「不適」，但已接受手術，成功移除壓迫神經的椎間盤碎片。

▲▼ 老虎伍茲2019年4月睽違14年再度拿下了美國名人賽冠軍，也是他生涯第5座。（圖／路透）

▲老虎伍茲2019年4月睽違14年再度拿下了美國名人賽冠軍，也是他生涯第5座。（圖／路透）

伍茲前一次手術是2017年的脊椎融合手術（Spinal fusion），他花費近1年的時間休養，並於2019年再度贏得美國名人賽冠軍，被視為高爾夫球史上最引人注目的回歸。

現年45歲的伍茲曾經奪下15次世界冠軍。他21日才和《哥倫比亞廣播公司》（CBS）表示，希望能夠恢復最佳狀態，出席今年4月8日的美國名人賽，但當時也強調無法保證參賽。

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