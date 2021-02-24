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婆婆除夕帶6人闖娘家「想體驗圍爐」！媳婦崩潰：差點「全武行」

年夜飯,團圓菜,團圓飯（圖／資料照）

▲一名女網友回娘家圍爐，婆婆卻帶了一些人不請自來，導致場面尷尬。（圖／ET資料照）

實習記者閔文昱／綜合報導

過年除夕吃團圓飯應該是溫馨且開心時刻，但若有不速之客硬闖「蹭飯」，恐怕會帶來困擾。一名女網友因婆家沒有除夕圍爐的習慣，因此帶著先生回娘家吃飯，沒想到婆婆得知後，竟帶著姑姑一家人到她家說是要「體驗圍爐的感覺」，後來因賴著不走，場面差點變成「全武行」，讓她傻眼直呼這是「最不爽的過年」。

一名女網友在「靠北婆婆2.0」發文表示，過年時因為娘家人數眾多，所以都會用辦桌流水席的方式取代圍爐，因為婆家過年沒有圍爐習慣，所以她就帶著先生回娘家吃飯，而今年老公也是第一次參加她娘家舉辦的辦桌，因此當天就很興奮的將菜色拍下來跟她婆婆分享，想藉此傳達過年歡樂熱鬧的氣氛。

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▲▼女網友發文怒批婆婆厚臉皮。（圖／翻攝自Facebook／靠北婆婆2.0）

▲女網友無奈表示「今年真的是我最不爽的過年！」（圖／翻攝自Facebook／靠北婆婆2.0）

沒想到婆婆看完照片並詢問菜色後，竟帶著姑姑一家總共7人，直接跑來女網友的娘家，表示「想體驗一下圍爐的感覺」，但因沒事先說好而且也沒多餘的位子，因此她們就要求婆婆一家離開，結果婆婆一家竟然賴著不走，只好讓她爸爸很不高興的從家裡搬一張矮桌讓他們坐。

最後到了女網友祖母發紅包的環節時，因為數量也是事先就算好的了，所以就沒有發給婆婆一家，加上他們賴著不走的行為讓她爸爸還在氣頭上，因此就補了一句「外人就不用了」，讓婆婆聽完後瞬間暴怒，跳起來大罵憑什麼他們沒有，甚至還差點跟她爸爸爆發「全武行」，就連來勸架的丈夫都慘遭波及，被婆婆罵「入贅了是不是？拿了紅包不認媽了！」

▲原PO發文問大家覺得若包3600元的紅包給幼稚園老師當作答謝妥當嗎。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高齡102歲的祖母逐桌發紅包，原PO婆婆沒拿到竟氣憤大罵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

女網友事後也氣憤表示，好好一個過年圍爐就這麼被婆婆一家給毀了，害她必須飽受親戚們的冷嘲熱諷，直呼今年是她「最不爽的過年！」

文章一出，這誇張情節也引起網友熱議，紛紛留言表示，「這婆婆顛覆三觀了」、「你婆婆大過年的跟著媳婦回娘家有沒有包個大紅包給你祖母啊？」、「不只婆婆，去的7個人都有很大的問題，怎麼吃得下去也怎麼看得下去？」、「這比包600帶一家八口去吃喜酒還過分」、「這種人沒禮貌不請自來，分明就是要佔人家便宜、「下次叫老公低調一點，不要什麼都分享」。也有人認為婆家的人想一起圍爐，只要事前溝通好，就不會搞得大家都不開心。

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