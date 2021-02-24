韓足球國手「逼學弟幫吞吐」否則毒打　網一面倒指韓惠軫年下尪！

▲南韓足球選手奇誠庸遭指控曾對學弟實施性暴力，但經紀公司已發稿否認。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電編譯

南韓體壇近來霸凌事件頻傳，韓媒24日報導，曾任國家代表隊的知名足球選手竟在小學6年級就曾實施性暴力，脅迫足球隊的2名學弟在宿舍幫他口交，若敢不從，就是一陣毒打。報導中雖無提及姓名，但消息一出，所有矛頭便指向了職業足球選手奇誠庸，讓他登上熱搜排行。然而，奇誠庸已透過經紀公司予以否認。

根據南韓《東亞新聞》、《每日新聞》報導，律師朴治勳（音）表示，2名受害者2000年1月到6月期間於全羅南道某間小學參加足球隊，卻遭到現為南韓職業足球的明星選手A某與另一名B某實施性暴力，當年在球隊宿舍中加害者會強迫2人幫他口交，如果不從，就會被無情毆打，導致他們只能輪流接受要求。

朴治勳補充，A某是曾經入選國家代表隊、最近更加入首都圈某明星球隊的知名選手，而B某曾作為職業選手參加過比賽，現於光州某大學擔任外聘教授。受害者C某則度過了8年職業足球選手的生涯，於幾年前退役，另一名受害者D某當年事件發生後便出國，最近剛回到韓國，現在是一名經紀人。

朴治勳說，雖然A某與B某當時在刑事法中屬未成年，公訴時效也已經過期，難以對兩人究責，連民法上的損害賠償時效也已經超過，但2名受害人想要得到加害者真誠的道歉，「C某與D某的指控相當具體，甚至可以指出詳細日期，因此決定公開此事件。」

▲南韓足球選手奇誠庸2013年7月與女演員韓惠軫結婚。（圖／CFP）

媒體報導一出，網路上的矛頭都指向了2020年7月加入南韓足球隊「FC首爾」的32歲明星選手奇誠庸，也讓他登上入口網站熱搜。對此，奇誠庸的經紀公司C2 global於聲明中否認指控稱，對於「國家隊A某小學實施性暴力」的相關報導，經我司與奇誠庸本人聯繫之後，確認奇誠庸與報導內容毫無關聯。

C2 global接著強調，未來將不惜動用法律手段，以應對並處理，與此事件相關的汙衊、遭受的損失與今後可能造成的損失。此前，奇誠庸於2013年3月與曾以韓劇《加油！金順》走紅的南韓女演員韓惠軫公開戀愛，同年7月1日舉行婚禮，兩人育有一女。

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