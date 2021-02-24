「陸疫苗早預留給台灣」　馬曉光：民進黨得去除政治心魔

▲大陸國台辦發言人馬曉光主持2月24日例行記者會。（圖／CCTV4）

記者任以芳／綜合報導

針對台灣方面指控大陸阻礙BNT疫苗售台，大陸國台辦發言人馬曉光今（24日）再次重申五大疑問。其中，上海復星集團有正式簽約獨家擁有大陸和港澳台的獨家代理權，為何台灣方面還能自行接洽BNT公司購買疫苗？又或者是民進黨當局「自導自演」這場戲碼，只要去除抗陸的政治心魔，台灣民眾使用大陸疫苗沒有任何問題。

針對疫苗代理權問題，國台辦18日曾向陳時中提出五個疑問，稱上海復星集團早在2020年3月就與德國BNT公司簽約，參與BNT疫苗研發並擁有在中國大陸及港澳台地區的獨家代理權。「在此情況下，台灣有關機構為什麼繞過上海復星集團向德國BNT公司購買疫苗？為什麼刻意隱上海復星集團參與疫苗研發的事實？有什麼難言之隱？未能簽約的真正原因是什麼？」他們應該向廣大台灣民眾講清楚說明白。

談到台灣方面稱大陸阻礙BNT疫苗售台，馬曉光進一步重申，「完全是無中生有，在疫苗問題上，民進黨當局某些人執迷於玩弄政治對抗，自導自演這場戲碼。無非是想掩蓋自己迄今無法及時獲得疫苗的窘境，企圖將台灣民眾至今無疫苗可用的怨氣引向大陸。」

▲大陸已經全面接種新冠肺炎疫苗。（圖／CFP）

馬曉光說，民進黨當局這種違背商業規則，企圖繞過代理商獲取疫苗的做法，完全是置民眾健康福祉於不顧的政治操弄，編造各種荒誕理由拒絕大陸疫苗。「如果民進黨去除反陸、抗陸的政治心魔，台灣民眾使用大陸疫苗沒有任何問題。」

最後，馬曉光強調，大陸方面已經向世界衛生組織「新冠肺炎疫苗實施計劃」提供1000萬劑疫苗，這一計劃惠及範圍包括台灣方面。各大駐外使領館，也在為當地中國公民在海外接種疫苗提供協助。我們也願意為台灣同胞、海外台胞提供幫助。「當前台灣方面能不能使用大陸疫苗，障礙、癥結都不在大陸。」

