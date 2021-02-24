　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「陸疫苗早預留給台灣」　馬曉光：民進黨得去除政治心魔

▲▼大陸國台辦發言人馬曉光主持2月24日例行記者會。（圖／CCTV4）

▲大陸國台辦發言人馬曉光主持2月24日例行記者會。（圖／CCTV4）

記者任以芳／綜合報導

針對台灣方面指控大陸阻礙BNT疫苗售台，大陸國台辦發言人馬曉光今（24日）再次重申五大疑問。其中，上海復星集團有正式簽約獨家擁有大陸和港澳台的獨家代理權，為何台灣方面還能自行接洽BNT公司購買疫苗？又或者是民進黨當局「自導自演」這場戲碼，只要去除抗陸的政治心魔，台灣民眾使用大陸疫苗沒有任何問題。

針對疫苗代理權問題，國台辦18日曾向陳時中提出五個疑問，稱上海復星集團早在2020年3月就與德國BNT公司簽約，參與BNT疫苗研發並擁有在中國大陸及港澳台地區的獨家代理權。「在此情況下，台灣有關機構為什麼繞過上海復星集團向德國BNT公司購買疫苗？為什麼刻意隱上海復星集團參與疫苗研發的事實？有什麼難言之隱？未能簽約的真正原因是什麼？」他們應該向廣大台灣民眾講清楚說明白。

談到台灣方面稱大陸阻礙BNT疫苗售台，馬曉光進一步重申，「完全是無中生有，在疫苗問題上，民進黨當局某些人執迷於玩弄政治對抗，自導自演這場戲碼。無非是想掩蓋自己迄今無法及時獲得疫苗的窘境，企圖將台灣民眾至今無疫苗可用的怨氣引向大陸。」

▲北京西城區新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

▲大陸已經全面接種新冠肺炎疫苗。（圖／CFP）

馬曉光說，民進黨當局這種違背商業規則，企圖繞過代理商獲取疫苗的做法，完全是置民眾健康福祉於不顧的政治操弄，編造各種荒誕理由拒絕大陸疫苗。「如果民進黨去除反陸、抗陸的政治心魔，台灣民眾使用大陸疫苗沒有任何問題。」

最後，馬曉光強調，大陸方面已經向世界衛生組織「新冠肺炎疫苗實施計劃」提供1000萬劑疫苗，這一計劃惠及範圍包括台灣方面。各大駐外使領館，也在為當地中國公民在海外接種疫苗提供協助。我們也願意為台灣同胞、海外台胞提供幫助。「當前台灣方面能不能使用大陸疫苗，障礙、癥結都不在大陸。」
 

ET快訊
梁云菲14歲遭3男輪流性侵「犯人妻看全程」　淚吐藏16年悲劇
《玩很大》卡關！吳宗憲變臉撂重話「離開演藝圈」男星哭了
西濱20車濃霧連環撞影片曝光！網怒：開這麼快根本找死
學測數學太難！滿級分人數比去年少1.3萬　創10年新低
小六女住松雪樓遲到沒飯吃　業者喊冤回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

海南villa「免費礦泉水」下肚　老婦人狂嘔吐...一聞充滿刺鼻味

2021陸「高校」對台招生　線上線下考試同步啟動

香港紀律部隊接種陸產疫苗　鄧炳強帶頭：可以更安心出行

立院新會期修憲「不走極端」　國台辦：為「謀獨」開方便之門

「陸疫苗早預留給台灣」　馬曉光：民進黨得去除政治心魔

23歲正妹搬家搭貨車　13分鐘後「神秘跳窗逃離」顱內出血死亡！

邱太三盼兩岸「春暖花開」　國台辦：九二共識是東風雨露

灣流機被「爆炸碎片」擊穿機翼　「一個大洞」天價維修費曝光

波音747貨機引擎起火！英媒配圖「暗甩鍋大陸」　中使館要求道歉

北京中南海附近爆炸！　敏感時機餐廳變廢墟釀7傷引陰謀論

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

大嬸搭高鐵拉下口罩「嗑食聊天」　遭勸阻反問：那賣高鐵便當做啥？

出海遇「海獅趴船搶劫」討魚吃 吃一半被鳥偷搶...秒露出無辜臉

超艾夾遭砍..酸民狂噴「8+9不意外」　草爺無奈：我們只是長得比較兇...

海南villa「免費礦泉水」下肚　老婦人狂嘔吐...一聞充滿刺鼻味

2021陸「高校」對台招生　線上線下考試同步啟動

香港紀律部隊接種陸產疫苗　鄧炳強帶頭：可以更安心出行

立院新會期修憲「不走極端」　國台辦：為「謀獨」開方便之門

「陸疫苗早預留給台灣」　馬曉光：民進黨得去除政治心魔

23歲正妹搬家搭貨車　13分鐘後「神秘跳窗逃離」顱內出血死亡！

邱太三盼兩岸「春暖花開」　國台辦：九二共識是東風雨露

灣流機被「爆炸碎片」擊穿機翼　「一個大洞」天價維修費曝光

波音747貨機引擎起火！英媒配圖「暗甩鍋大陸」　中使館要求道歉

北京中南海附近爆炸！　敏感時機餐廳變廢墟釀7傷引陰謀論

解放軍教「中式步操」　港警：未決定全面推行

8天2死連環殺開炸台南治安！黃偉哲「13字」解析：很多地方該檢討

5大案改寫信義區天際線　「豪奢綠竹筍」關注度最高

恐怖虐囚！他被扯褲逼全裸「趴下侵入檢查」　遭暴打痛苦吼叫慘死

年輕人低薪　江啟臣：政府沒找到改善台灣資源分配的方法

小米手環「1錯字」超嗆！網實測狂+1：真的是醜耶...官方回應了

韓星第一人確診！請夏 首談「後遺症」還原症狀：好像全是我的錯

天主教健康照護聯盟資源大整合　建立醫護聯網平台HIOT

Jaguar 2025年將轉為純電動車品牌　豪灑976億開發新平台　

包裝是翩翩飛舞的蝴蝶！這支「肉桂奶茶色」超顯白必買

大陸熱門新聞

小三騎總裁爭上位！2年後得知他月薪只有25K

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

中國無償援助53國疫苗！

女兒被霸凌！他捅死9歲霸凌童

曹操一生娶12名寡婦...「這個原因」讓他成梟雄

戴「玉蟬」10年！專家一看驚：妳膽子真大

除夕洗澡初二才出來　她受困浴室30小時

楊貴妃床上1怪癖　唐玄宗愛到不行

小馬雲過去被亂丟？褓姆爆：智力有缺陷

男把女護理師強拉上車！用安全帶綁她雙腿性侵

6歲妹騎滑板車！1姿勢慘被輾斃

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

北京中南海附近爆炸！　敏感時機餐廳變廢墟釀7傷

富二代閃婚極品女神！蜜月見愛妻卸妝堅決離婚

更多熱門

相關新聞

官員喊話半導體員工染疫要停工？　經部：疫苗、晶片是不同商業機制

官員喊話半導體員工染疫要停工？　經部：疫苗、晶片是不同商業機制

我方採購新冠肺炎疫苗有譜，外傳是政府官員以半導體員工染疫必須停工的說法換得，經濟部今（24）日表示，車用晶片與疫苗屬不同的商業機制，無法交換，但朋友之間互相幫忙，有助產業間的良性發展。

新冠患者接種一劑疫苗即有足夠防護力

新冠患者接種一劑疫苗即有足夠防護力

中國無償援助53國疫苗！

中國無償援助53國疫苗！

正國會修憲遭退回　陳亭妃另提無涉統獨版

正國會修憲遭退回　陳亭妃另提無涉統獨版

民進黨控護藻礁有陰謀　國民黨反擊：斷章取義、模糊焦點

民進黨控護藻礁有陰謀　國民黨反擊：斷章取義、模糊焦點

關鍵字：

馬曉光民進黨BNT疫苗

讀者迴響

熱門新聞

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

小三騎總裁爭上位！2年後得知他月薪只有25K

GD爆熱戀1年Jennie　甜蜜現場全被拍到

已婚製片變男優　病妻網路乞討度日

阮經天「情人節見家長」爆熱戀拐拐！

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

鳳梨怒了「112字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

艷妻婚前禁慾！開機當晚「脫口1句話」擊垮苦幹夫

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

提一整桶「10元硬幣」！到銀行換鈔遭拒

安平雙槍連射7發　「蝦米」行兇後投案

快訊／老虎伍茲驚傳嚴重車禍送醫！

台南「蝦米」7槍殺老大　FB預言：一個都跑不掉

劉詩詩陪吳奇隆回台過年！網怒譙：冷血

更多

最夯影音

更多
罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男
國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面