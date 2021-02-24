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瑞典電視台介紹「無病毒的台灣」！　防疫亮眼關鍵曝光

▲▼ 台灣街景,台北101,人潮。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞典電視台專門討論國際事務的《外國事務所》節目23日以「無病毒的台灣」為題，介紹台灣防疫成效。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩23日專電

瑞典電視台專門討論國際事務的《外國事務所》節目今以「無病毒的台灣」為題，介紹台灣防疫成效，分析台灣為何在疫情肆虐下正常生活，甚至在全球經濟倒退時異軍突起。

節目以一個簡單的問題開始：台灣，一個距離病毒源頭中國只有短短120公里之處，何以至今只有9個死亡案例，生活完全照常，甚至還有經濟成長？

接著播放一段瑞典DJ Alesso（艾利索）去年11月在台北演出的畫面，演唱會中人山人海，完全不受肺炎疫情影響，這是瑞典過去近一年來不曾見過的畫面。

此外，人口是瑞典兩倍以上的台灣，只有不到1千例感染與9個死亡案例，也令目前已有6.3萬個確診病例，1.3萬人死亡的瑞典，備感吃驚。

節目中除了邀請兩位瑞典中國專家以及一位台裔瑞典人到現場對談，還訪問了行政院政務委員唐鳳、台裔護理師鄭雅文、以及俄勒岡州立大學教授紀駿輝。

瑞典電台的中國評論莎貝里 （Hanna Sahlberg）表示，台灣防疫成功歸因於超前部屬以及島國封鎖國境相對容易，她大力稱讚，超前部屬讓民眾對政府有足夠信心，並在疫情肆虐時給台灣爭取了許多反應時間。

除此之外，SARS的集體創傷以及被孤立於國際社會之外也是台灣防疫成功的原因。紀駿輝認為，雖然被孤立帶給台灣許多負面影響，但因為台灣不是WHO會員國而能獨立於國際社會之外進行防疫，不受限於WHO的錯誤資訊。

中國專家桑克列夫（Kristina Sandklef）表示，台灣社會在疫情肆虐之下還能保持正常運作，再加上中美貿易戰，許多台商回流，這是台灣還能有經濟成長的重要因素。她也提到，台灣生產的許多商品正好是目前世界許多國家進行封城，在家上班、上學、追劇所必需的科技產品。

台灣防疫的小插曲也在這個節目中出現，例如衛福部疾管署副署長羅一鈞發現武漢出現特殊傳染性病毒到台灣起到防疫措施的經過；小男孩與防疫團隊的粉紅色口罩；防疫狗總柴等。

除了防疫成果之外，台灣跟中國關係的簡單介紹，台灣的經濟與民主發展也在此次節目中呈現給瑞典觀眾。

節目最後以外交部製作的賀年短片作結，最後出現的「外」字標誌上清楚看見中華民國外交部的中英文全名。

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