出示APP就能出國！　國際航運協會「新冠免疫護照」3月上線

▲ 新冠肺炎重創全球航空旅遊業。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國際航空運輸協會（IATA）先前預告，即將推出數位新冠通行證APP，可顯示旅客是否已接受必要的篩檢或接種疫苗。旅客須出示此證明，才可進入其欲入境的國家，且APP上顯示的資訊皆經官方認證。23日最新消息指出，此一APP將在幾週內上線。

根據BBC報導，IATA於23日宣布此消息並指出，由於許多國家仍有嚴格的限制或隔離措施，免疫護照對航空旅遊業重新開放至關重要。這款APP採模組化設計，可與全球各地正在測試中的其他版本數位通行證相容，將提供iOS及Android版本，預計不向用戶收費。

協會機場與對外關係區域主任戈爾（Vinoop Goel）針對數位通行證說明，「關鍵是抱有信心。旅客必須相信他們接受的檢測是準確的，並將允許他們進入該國。各國政府也必須相信，旅客聲稱接受過的檢測是準確的，且符合自國要求。」

新加坡航空（Singapore Airlines）2020年12月成為全球一家開始試用IATA數位旅行通行證的航空公司，阿提哈德航空（Etihad）、阿聯酋航空（Emirates）、卡達航空（Qatar Airways）、紐西蘭航空（Air New Zealand）陸續跟進。

IATA透露，正與亞太區大多數航空公司討論使用此系統，「我們目前正和全球多家航空公司合作，聽取機師的意見。這項計畫預計在3月上線，因此我們希望，在未來幾週內能使系統完善。」

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