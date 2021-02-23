戴「玉蟬」10年！她家道漸中落　專家一看驚：妳膽子真大…揭恐怖真相

▲一名女子拿自己佩戴的玉蟬去參加鑑寶節目。（示意圖／翻攝自百度百科）

圖文／CTWANT

中國歷史超過5000年，期間更歷經24個朝代，自然會有不少稀世珍寶流傳下來！一名女子先前在古董市場看到一只玉蟬，當下就決定將它買下，而且一戴就是10年，但是這10年間家裡的經濟狀況卻每況愈下，讓她興起售出玉蟬的念頭，於是戴著它來到鑑定節目詢價，沒想到專家的第一句話就是：「你膽子真大！」令女子摸不著頭緒。

綜合媒體報導，一名女子在參加鑑寶節目時表示，這只玉蟬是自己10年前在古董市場買下的，當時一看到它就被深深吸引，認為她手工精細、外觀也好看，所以毫不考慮地就買下了這只玉蟬。

沒想到這只玉蟬一戴就是10年，但是女子家裡的經濟狀況卻在這段時間每況愈下，因此決定將玉蟬戴上節目，看看這個古董究竟值多少錢。

專家聽完女子的敘述後，便開始打量玉蟬，過沒多久，專家的臉色開始不太對勁，之後脫口而出的第一句話就是：「妳膽子可真大。」這令女子有些摸不著頭緒。

後來專家透露，自漢朝以來，蟬的羽化是用來比喻人的重生，這才得知原來玉蟬是古代貴族的陪葬品，若將玉蟬放在往生者的嘴巴裡，則代表含蟬，指精神不死、再生傅活；若將玉蟬配戴在往生者身上，則代表高潔；另外還有一種叫做冠蟬，主要是鑲在帽子上面。

據專家推測，這只玉嬋是2000年前漢朝的真品，價格可達60萬人民幣（約新台幣266萬元）。

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