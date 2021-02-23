初夜太興奮！200kg壯男大動作激戰　害女友頭「撞破牆」腦震盪送醫

▲卡薩羅竟然將女友的頭直接撞進中空隔間牆。（示意圖／取自Pixabay）

圖文／CTWANT

現代社會觀念較為開放，許多人都不介意婚前發生性行為，美國一名男子分享自己初夜的經驗，由於當時實在是太過興奮又緊張，重達200公斤的他，一個激烈的大動作，竟然慘害女友當場腦震盪，深夜緊急送往醫院掛急診，2人至今都難以忘記這件糗事。

美國真人秀電視連續劇《性愛讓我掛急診》（Sex Sent Me to the ER），邀請來賓分享自身床戰的趣事，其中一對情侶聊起首次行房的過程，200公斤的男友卡薩羅那（Gregg Casarona）太興奮之下，竟將女友卡莉絲（Jen Gerakaris）的頭狠狠撞進中空隔間牆，現場瞬間一陣尷尬。

▲這樣的初夜...肯定永生難忘。（圖／翻攝自osundefender）

小倆口的感情並未因此生變，穩定交往了4年後，選擇和平分手，現在2人也依然是好朋友，卡薩羅在28歲那年下定決心減肥，成功甩肉100公斤，如今已經是個壯碩的大帥哥；而卡莉絲則交到了新男友，對方也知道女友曾經有過一段瘋狂的初夜經歷。

卡莉絲如今回想起這段荒唐又難忘的過往，笑稱當時知道卡薩羅那沒有經驗，因此並未想太多，就連自己的腦袋被撞到穿破牆壁時，也是擔心男友心裡會受傷，忍著自身的疼痛，先關心問說：「怎麼停下動作了？」讓觀眾都不禁笑了出來。

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