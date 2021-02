初夜太興奮！200kg壯男大動作激戰　害女友頭「撞破牆」腦震盪送醫

▲卡薩羅竟然將女友的頭直接撞進中空隔間牆。(示意圖/取自Pixabay)

現代社會觀念較為開放,許多人都不介意婚前發生性行為,美國一名男子分享自己初夜的經驗,由於當時實在是太過興奮又緊張,重達200公斤的他,一個激烈的大動作,竟然慘害女友當場腦震盪,深夜緊急送往醫院掛急診,2人至今都難以忘記這件糗事。

美國真人秀電視連續劇《性愛讓我掛急診》(Sex Sent Me to the ER),邀請來賓分享自身床戰的趣事,其中一對情侶聊起首次行房的過程,200公斤的男友卡薩羅那(Gregg Casarona)太興奮之下,竟將女友卡莉絲(Jen Gerakaris)的頭狠狠撞進中空隔間牆,現場瞬間一陣尷尬。

▲這樣的初夜...肯定永生難忘。(圖/翻攝自osundefender)

小倆口的感情並未因此生變,穩定交往了4年後,選擇和平分手,現在2人也依然是好朋友,卡薩羅在28歲那年下定決心減肥,成功甩肉100公斤,如今已經是個壯碩的大帥哥;而卡莉絲則交到了新男友,對方也知道女友曾經有過一段瘋狂的初夜經歷。

卡莉絲如今回想起這段荒唐又難忘的過往,笑稱當時知道卡薩羅那沒有經驗,因此並未想太多,就連自己的腦袋被撞到穿破牆壁時,也是擔心男友心裡會受傷,忍著自身的疼痛,先關心問說:「怎麼停下動作了?」讓觀眾都不禁笑了出來。

