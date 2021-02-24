參院通過人事案　美駐聯合國新大使承諾助台抗中

▲湯瑪斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）。（圖／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓23日專電

美國參院今天以78比20高票，通過湯瑪斯-葛林斐德出任駐聯合國大使人事案。她在聽證會期間主張美國須提供台灣抵抗中國所需安全協助，也承諾未來會致力在聯合國反制北京。

受到前總統川普彈劾案影響，參議院延遲至22日才審議湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）人事案。雖仍有部分共和黨議員對人事案持反對，參議院今天中午仍順利以78票贊成、20票反對的壓倒性票數，同意湯瑪斯-葛林斐德出任美國駐聯合國大使。

現年68歲的湯瑪斯-葛林斐德擁有35年外交資歷，曾在前總統歐巴馬（Barack Obama）任內擔任國務院非洲事務助卿。她在去年11月23日獲時任總統當選人拜登（Joe Biden）欽點出任美國駐聯大使，是拜登首批國安外交內閣成員提名人之一。

在聽證會期間，湯瑪斯-葛林斐德把中國定位為美國「戰略競者者」（strategic competitor），直指北京對美國安全、繁榮與價值構成挑戰。她也批評中國嚴重侵犯人權，且具備與美國民主價值相牴觸的威權野心。

她當時承諾，若提名獲得參議院通過，將致力與國會合作在聯合國反制北京，阻擋中國在聯合國決議案中增添「有害文字」，或把聯合國重要職位塞滿中國人。

談到台灣，湯瑪斯-葛林斐德當時表示，台灣是區域最強健民主政體之一，美國需要支持台灣並提供抵抗中國所需安全協助。

不過，由於湯瑪斯-葛林斐德2019年10月曾受邀在美國薩凡納州立大學（Savannah State University）孔子學院致詞，且演說內容被部分人士視為「親中」，多位共和黨參議員多次公開質疑她的對中立場，也曾試圖阻擋她的提名案。

但在民主黨議員強力支持下，加上參議院外委會共和黨籍首席議員里契（James Risch）主張「不該讓單場演講決定一個人的職涯」，湯瑪斯-葛林斐德人事案2 月4日獲委員會以18比4高票通過。