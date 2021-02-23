　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

下波冷空氣元宵節降溫、雨更多！　228連假「降雨熱區」曝

記者賴文萱／台北報導

228連假將到！氣象局解析連假期間各地天氣，周六受到東北季風影響，水氣稍多，北部、東半部及恆春半島，甚至中南部山區都會有短暫降雨；北部、東半部高溫下降至22-23度。不過，下周日、一東北季風就減弱，僅東半部有局部短暫降雨，其他地區白天恢復晴朗高溫，中南部日夜溫差有10度之多。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今起東北季風稍微增強，東半部、大台北及恆春半島雲量增多，桃園到高雄維持晴朗可見陽光。目前南邊海面、東南部海面水氣稍多，基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨現象。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新一波冷空氣周五報到，水氣增更多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區都有短暫降雨。（圖／中央氣象局）

四獸山,象山觀景台,台北101(圖/北市大地工程處提供)

▲228連假北東天氣先濕涼、後回溫轉暖，中南部留意日夜溫差大。(圖／北市大地工程處提供)

明天東北季風減弱，但清晨各地仍有涼意，中部以北低溫16度，南部17度，其他各地18-19度。下波東北季風周五元宵節當天再增強，這波會帶來較多水氣，北部、東半部、恆春半島，甚至連中南部山區會有短暫降雨，西半部平地雲量也增多。

溫度方面下波冷空氣以北部、東半部降溫比較明顯，高溫下滑至22-23度，花東24-25度，中南部預估仍可達27度左右。下周日到下周一東北季風減弱，僅剩東半部有局部短暫降雨，其他地區白天恢復溫暖高溫，中南部要留意日夜溫差有10度之多。

氣象局表示，未來還有一波冷空氣將南下，但時間點為連假結束後，也就是下周二左右抵達，屆時氣溫將再下滑。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
經歷塞國10保全禁閉24小時　台灣「夜市球王」安全抵台
快訊／台南安平兇殺案主嫌逃亡7日主動投案！
提一整桶「10元硬幣」！到銀行換鈔遭拒　他傻眼
下波冷空氣時間曝光！　「溫度下滑、雨更多」
換iPhone 12 Pro Max後悔！她淚吐1問題「好懷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

莫忘初衷　王正坤醫師捐贈50萬元助學長大弱勢學生

「渣情人吸引機」TOP3星座！雙魚渴望愛情、牡羊飛蛾撲火不怕痛

跟12星座當朋友的潛規則大公開　只要不踩地雷就能一輩子

下波冷空氣元宵節降溫、雨更多！　228連假「降雨熱區」曝

抗疫下半場重點是疫苗！陳時中提接種目標3階段　不會強迫大家打

大學學測成績明日上午9時公布　3種方式查詢

開學防疫！東吳大學採電子貼紙入校　境外生檢疫一日補500元

爽換iPhone 12 Pro Max卻後悔！她淚吐1問題「好懷念i7」　網喊+1

雲林蔬果20噸渡海！農民開春禮外銷星馬　高麗菜、茂谷柑征服味蕾

中南部連一個月空品亮紅燈　環團籲政府提「氣候專案報告」

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

小黃兩度惡意逼車嗆又沒撞到！　騎士差點命喪公車站網揪是慣犯

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

「含羞草日記」超艾夾遇襲身中2刀　草爺譴責暴力不開心：他是我家人！

用樂高拼出等身大「101模型」！　阻尼器也超還原...關燈還能發亮

停車見婦「人肉佔位」勸阻被無視 雙方僵持3分鐘...他無奈倒車離開

莫忘初衷　王正坤醫師捐贈50萬元助學長大弱勢學生

「渣情人吸引機」TOP3星座！雙魚渴望愛情、牡羊飛蛾撲火不怕痛

跟12星座當朋友的潛規則大公開　只要不踩地雷就能一輩子

下波冷空氣元宵節降溫、雨更多！　228連假「降雨熱區」曝

抗疫下半場重點是疫苗！陳時中提接種目標3階段　不會強迫大家打

大學學測成績明日上午9時公布　3種方式查詢

開學防疫！東吳大學採電子貼紙入校　境外生檢疫一日補500元

爽換iPhone 12 Pro Max卻後悔！她淚吐1問題「好懷念i7」　網喊+1

雲林蔬果20噸渡海！農民開春禮外銷星馬　高麗菜、茂谷柑征服味蕾

中南部連一個月空品亮紅燈　環團籲政府提「氣候專案報告」

「夜市球王」曾俊欣遭賽國關禁閉　土耳其駐處已協助返台

經歷塞國10保全禁閉24小時　曾俊欣終安全回國！爸接機報平安

「金東希媽打來跟我媽道歉」被害人稱：小五被他威脅殺害！

《辣妹過招》校草手滑！IG驚見露鳥照　網友看呆：比美國隊長驚人

三星承諾Galaxy產品有4年更新保證！　快來查你的機型是否適用

台南安平兇殺案主嫌逃亡7日主動投案！　警方明日偵訊

罔腰爆懷孕》玩「假稱懷孕」梗好笑？醫生痛批罔腰消費跨性別、「鬼扯」

李敖之子自稱假統照妖鏡：只有民進黨蠻橫「才治得了共產黨流氓」

少年口塞毛巾、皮帶綁手倒地…全因「懶得工作」自導自演！

中職熱身賽票價出爐！24日中午開賣

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

生活熱門新聞

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

第一波40歲的7年級生在幹嘛？網：不追金錢知足常樂

女顧客「陽春麵不要麵」　老闆娘：我生氣了

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

尪拒婚前性行為！她忍到洞房「一脫褲嚇傻」

228連假天氣出爐！　今先變天…周五再一波「雨更多」

高中生7hrs台北求生！網讚：天堂行程

罔腰懷孕12周才領媽媽手冊　婦科醫推論：早就拿了

女外送員2招「騙餐」　早餐店老闆娘火了

熊貓女外送員「偷餐」　同業揭2手法鑽漏洞

砸千萬養頂級coser女友！富二代被甩崩潰

爽換iPhone 12 Pro Max卻後悔！她淚吐1問題

怨Line是吃電怪「佔總耗電60%」！達人神解

愛你才唸你！5星座交往後「越來越囉嗦」　受害網友一看想哭

更多熱門

相關新聞

氣象局預估今年「春雨偏少」

氣象局預估今年「春雨偏少」

氣象局今（23）日舉行春季展望記者會，預估春季3-5月雨量有偏少機會，氣溫預測則以正常偏大。氣象局表示，雖然時序進入到3月，但北方仍冷氣團南下影響機率。

228連假天氣出爐！　今先變天…周五再一波「雨更多」

228連假天氣出爐！　今先變天…周五再一波「雨更多」

一周2變天！明起第一波3地區有雨

一周2變天！明起第一波3地區有雨

鋒面帶雨！兩波變天時間曝　今晨7.3℃白天飆回29度

鋒面帶雨！兩波變天時間曝　今晨7.3℃白天飆回29度

7縣市低溫特報　下波降溫時間曝

7縣市低溫特報　下波降溫時間曝

關鍵字：

228連假天氣天氣氣象局氣象雲

讀者迴響

熱門新聞

罔腰曬出媽媽手冊！曝「預產期」：希望是女牛寶

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

鳳梨怒了「112字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

《角頭》阿慶為何跑路？導演解答

對話曝！母拋家與大廚嘿咻　4子女哭：媽媽怎麼會這樣

瘋傳離婚江宏傑　福原愛「婚戒消失」…深夜發文

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

2歲童拿鐵湯匙插「插座孔」　瞬間被電死！

超艾夾中2刀遭酸「8＋9團體不意外」　草爺看留言動怒

第一波40歲的7年級生在幹嘛？網：不追金錢知足常樂

吉龍糖爆「全台北剩1門市」！業者回應

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

超正！DC公開首位「黑髮」女超人

老公每晚偷情16歲小姨子！美艷妻抓姦重病亡

劉詩詩陪吳奇隆回台過年！網怒譙：冷血

更多

最夯影音

更多
李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面