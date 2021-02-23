下波冷空氣元宵節降溫、雨更多！　228連假「降雨熱區」曝

記者賴文萱／台北報導

228連假將到！氣象局解析連假期間各地天氣，周六受到東北季風影響，水氣稍多，北部、東半部及恆春半島，甚至中南部山區都會有短暫降雨；北部、東半部高溫下降至22-23度。不過，下周日、一東北季風就減弱，僅東半部有局部短暫降雨，其他地區白天恢復晴朗高溫，中南部日夜溫差有10度之多。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今起東北季風稍微增強，東半部、大台北及恆春半島雲量增多，桃園到高雄維持晴朗可見陽光。目前南邊海面、東南部海面水氣稍多，基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨現象。

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▲新一波冷空氣周五報到，水氣增更多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區都有短暫降雨。（圖／中央氣象局）

▲228連假北東天氣先濕涼、後回溫轉暖，中南部留意日夜溫差大。(圖／北市大地工程處提供)

明天東北季風減弱，但清晨各地仍有涼意，中部以北低溫16度，南部17度，其他各地18-19度。下波東北季風周五元宵節當天再增強，這波會帶來較多水氣，北部、東半部、恆春半島，甚至連中南部山區會有短暫降雨，西半部平地雲量也增多。

溫度方面下波冷空氣以北部、東半部降溫比較明顯，高溫下滑至22-23度，花東24-25度，中南部預估仍可達27度左右。下周日到下周一東北季風減弱，僅剩東半部有局部短暫降雨，其他地區白天恢復溫暖高溫，中南部要留意日夜溫差有10度之多。

氣象局表示，未來還有一波冷空氣將南下，但時間點為連假結束後，也就是下周二左右抵達，屆時氣溫將再下滑。

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