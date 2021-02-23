新莊女為「5000元貓糧弒母」二哥當兵失蹤29年　媽悲慘背景曝光

▲新莊女不滿媽媽不付5000元貓糧錢，狂刺死媽，目前遭逮移送。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者陳以昇、林彥臣／綜合報導

新北市新莊區一名領有身心障礙手冊的蘇姓女子，因餵養流浪貓，向商家訂購5000多元的貓飼料，媽媽不願付錢，母女因此起口角，在23日下午遭到蘇女持刀殺害。被殺害的母親一生的經歷也相當坎坷，不僅在四名子女年幼時就喪夫，多年前還經歷過兒子當兵不明不白失蹤的喪子之痛，連屍體都找不到。

▲新莊女不滿媽媽不付5000元貓糧錢，狂刺死媽，監視器拍下她去附近店家買刀。（圖／記者陳以昇翻攝）



據了解，今年43歲蘇女在家排行老四，大哥當保全，怕妹妹沒事做，在新莊幫她開一家檳榔攤，二哥1993年當兵落海失蹤，三哥與母親同住二樓，蘇女獨自住在5樓。二哥當年落海時，當時的軍方卻只想發撫恤金了事，但是蘇女母親為了尋找兒子下落，還獨自在營區附近的村莊發傳單調查2年。

▲新莊女不滿媽媽不付5000元貓糧錢，狂刺死媽，監視器拍下她去附近店家買刀。（圖／記者陳以昇翻攝）



由於蘇女跟母親早已為了買貓糧的問題吵架無數次，這次母親忍無可忍嗆「不然妳殺了我！」，蘇女立刻衝出門，騎機車到附近雜貨店，買了一把水果刀衝回家，一進門就朝母親左腹刺殺，同住的三哥阻止不及，只能眼睜睜看妹妹拿著血淋淋的兇刀，走出大門到樓梯間抽菸。

▲蘇女買完刀回家準備上樓。（圖／記者陳以昇翻攝）



警方接獲三哥的報案火速到場，救護人員將癱軟在地的母親送往部立台北醫院急救，最後仍傷重不治。新莊警方也調閱了附近監視器，拍下蘇女到附近雜貨店買刀，並準備返家行凶的過程。蘇女被警方帶回派出所偵訊，訊後將依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦。

►保濕「小黑瓶」回購破表