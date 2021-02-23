居檢趴趴走不鳥罰單！北市千萬屋查封　親人驚呆：他出國會催快繳

▲一名陳姓義務人擔心自己房子遭查封，火速前往士林分署刷信用卡繳清10萬元。（圖／法務部執行署士林分署提供）

記者黃宥寧／台北報導

為避免防疫破口，法務部行政執行署展開為期1個月的「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」計畫，對恣意違反防疫規定義務人強力執行。這次專案執行計畫就算在春節期間，為了維護國人健康持續不打烊。當中2名義務人擔心自己銀行存款遭執行影響信譽及被查封房地產，請求執行人員暫緩查封，並火速前往士林分署刷信用卡繳清遭衛生局裁罰的10萬元。

繼1月28日首波強力執行防疫案件後，執行署指示全國13個行政執行分署於23日同步針對防疫案件展開第二波強力執行。士林分署於農曆春節前後移送執行的6位義務人案件，立刻於收案後就義務人的財產及行蹤展開調查，經查得義務人名下有存款、不動產及車輛等財產者。士林分署旋即核發執行命令予以查扣外，並於今日兵分三路，由行政執行官親自帶隊至義務人戶籍址及通訊址現場執行。

▼居住大同區張姓義務人於移送執行前已離境，因未繳納罰鍰房子遭查封。（圖／法務部執行署士林分署提供）

居住大同區的張姓義務人因於移送執行前已離境，他的親人表示因義務人長年旅居海外，鮮少與家人聯繫，又對於疫情防護並未太過在意，先前收到士林分署傳繳通知時，也已經用通訊軟體告知要趕緊繳納，但沒想到義務人都沒有處理，他的親人不忍他的房子遭查封，並當場向執行同仁表示，一定會再通知儘快履行，避免不動產遭執行。

▼李姓義務人擔心銀行存款遭執行影響信譽及被查封之房地被拍賣而得不償失，並允諾且火速前往繳納完畢。（圖／法務部執行署士林分署提供）

其中李姓義務人及陳姓義務人因擔心自己銀行存款被執行影響信譽及被查封房地被拍賣而得不償失，並當場請求執行同仁先不要執行銀行存款及拍賣不動產，他們也依照約定火速到士林分署以刷信用卡方式繳清分別遭衛生局裁罰的10萬元罰鍰。

士林分署23日同步強力執行6位義務人的防疫案件，累計共查封6筆不動產、扣押21家銀行存款，並將1名目前仍在我國境內之法籍義務人予以限制出境，徵起金額達33萬元，執行率幾達50%。

士林分署表示，雖然我國已多日本土0確診案例，但請民眾於連續假期莫忘防疫，確實遵守中央疫情指揮中心的防疫措施，嚴防各種疫情可能擴散之缺口，才能確保新的一年健康平安。並呼籲民眾，若遭罰鍰有困難可申辦分期，如拒不繳納，執行署將採取強制執行、扣押財產、限制出境等執行作為。

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