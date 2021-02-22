慢慢來比較愛！喜歡慢慢培養感情　從朋友變情人的星座Top4

▲一見鍾情雖然浪漫，但是從朋友昇華成情人，情感更加穩固。（圖／翻攝自PEXELS，下同）



記者張惠媛／綜合報導

你是一見鍾情派還是日久生情派？有些人第一眼就能知道自己跟眼前的人有沒有火花，但從朋友當起，反而能更輕鬆自在地相處，慢慢認識彼此、培養感情，也會讓彼此之間的情感基礎更加紮實。《星座好朋友》整理出喜歡從朋友當起、慢慢來比較愛的星座Top4。

金牛座

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老實憨厚、內斂沉默的金牛，不管是對待朋友或是喜歡的人，都會比較被動一些，加上他們又慢熱，所以比起那些剛認識的人，他們更偏好從身邊的朋友發展，對他們來說，從朋友慢慢變成情人是最好的，因為彼此都對對方相當熟悉，對金牛座來說，慢慢培養感情會讓他們比較安心、熟悉。

摩羯座

身為工作狂的摩羯本身就屬於滿被動的角色，他們總是把全部的心力都放在工作上，剛認識摩羯可能會覺得他們很冷漠，但其實只是不善於表達，摩羯在愛情方便也是慢熱的，第一次見面不會對你敞開心房，要慢慢認識之後才會越來越有話聊，也才能看到他們比較樂觀的一面。

雙子座

大家心裡都把雙子座視作戀愛高手，好像任何類型的對象他們都能駕馭，但其實能引起他們好奇心的人，不一定能得到他們的心，也很難有長遠發展，反而是身邊的好友才能讓他們覺得最懂自己，對雙子來說，能當朋友是相當重要的，而且最好興趣相投、價值觀也相近，那麼就算不是認識非常久，也是有可能變成情人的。

雙魚座

性格溫和、溫柔善良的雙魚，總是能把正能量分享給身旁的人，但他們的內心其實相當脆弱，經常會因為一點小事而暗自傷心，這可是要身旁的朋友才能看得出來，他們雖然人緣好、朋友多，但其實真正知心的朋友很少，因此雙魚很有可能在這些知心的朋友中，選擇一個最適合發展成情人的人，才能擁有最浪漫、長久且具有安全感的愛情。