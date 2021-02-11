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他長年劈腿！最後竟爽娶2嬌妻　500村民見證…正宮解釋：我很幸福

▼▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子與女友相戀一年後，又與新認識的一名女子同時交往，最後3個人決定結婚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

印度法律雖訂有重婚罪，但傳統社會中男性娶妻納妾的案例仍然時有耳聞。印度中部恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）一位24歲的年輕人不僅要娶兩個老婆，還將婚禮辦在同一天，邀請500名鄉親父老一起見證3個人的愛情，而當地檢警也沒有將男子起訴。

根據《印度斯坦時報》報導，巴斯塔縣（Bastar）一個小村莊於1月5日舉辦了盛大的婚禮，新郎是24歲的茂爾亞（Chandu Maurya），而新娘竟然不只一位，21歲的桑達莉（Sundari Kashyap）與20歲的哈希娜（Haseena Baghel）都是他要明媒正娶的妻子，3人在500名親友村民的祝福與見證之下，一同完成了終身大事。

報導指出，身兼農民與勞工的茂爾亞3年前到附近村莊安裝電線桿，在那裡與桑達莉一見鍾情，透過電話聯繫，兩人戀情一直很穩定，也有結婚的計劃。然而，就在1年後，哈希娜來到茂爾亞居住的村落參加親戚婚禮，卻愛上了他，茂爾亞坦承自己已有交往對象，但是哈希娜仍堅持每天與茂爾亞通話保持聯繫。

茂爾亞表示，他的兩位女友都互相理解，也同意這種交往模式，並透過電話傳情。直到有一天，哈希娜自願住進茂爾亞家中，桑達莉得知後也搬過來與他同住，自此之後便像家人一樣，與茂爾亞的父母和兩位手足住在同個屋簷下。

數月之後，村民與家人對他們3個人的戀情開始出現許多質疑，時間一久，疲於應對的茂爾亞說，「我受夠了這些問題，於是決定結婚，我無法背叛她們任何一人，她們也同意和我住在一起。」哈希娜的家人開心出席婚禮，而桑達莉卻是不顧父母反對而結婚，但她堅信，「他們未來會改變的，因為我和哈希娜都很幸福。」

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