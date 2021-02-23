恆春洋蔥進入採收期　蘇清泉走訪葱農合作社

▲恆春半鳥洋蔥進入採收期，蘇清泉率同服務團隊到大和蔬果生產合作社關心產銷狀況 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

即將進入恆春半島洋蔥採收期，計畫參選2022年屏東縣長的安泰醫院榮譽院長蘇清泉，日前到恆春大和蔬果生產合作社，了解今年產銷狀況，盼幫助蔥農提高收入。

▲▼關心洋蔥產銷。

蘇清泉與服務團隊關心今年洋蔥狀況，由恆春龔媽媽及恆春婦女會曾瓊慧理事長，到該生產合作社拜訪，瞭解今年產銷況，以尋求解決改善方案，讓台灣寶島四季都吃得到美味優質洋蔥，更開拓外銷世場。

▲恆春的大洋蔥個頭大。

過去日據時代，日本人在台灣試種洋蔥，到各地試種都未成功，沒想到在1960年代，來自美國的洋蔥竟然在恆春發芽，進而落地生根，從此打開恆春洋蔥的名號。

恆春蔥農表示，恆春半島因落山風吹拂，可以緩和炙熱的高溫，也讓空氣乾燥，減少露水生成，少了露水，洋蔥減少生病的機率，造就了屏東洋蔥的結球大，表皮光滑，緊實香甜、營養豐富，生吃辛辣，遇熱轉甜，切絲涼拌清脆爽口。

由於長得紮實，又耐保存，每年3、4月採收後冷藏，若供需平衡情況下，可以供貨到9月。

蘇清泉說，大和合作社創辦人謝信惠是東港人，過去家族在東港地區經營大和碾米廠，他回想小時候家裡的稻穀都是交給大和；在謝信惠交談中，他看見過去到現在台灣農業發展史，都是先人一步一腳印，用血汗打拼出來的，要怎麼利用現有基礎，幫助台灣農業向上提升，增加收入，創造年青人就業機會，「更是我們現在必須要面對的挑戰」！

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