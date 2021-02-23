　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

恆春洋蔥進入採收期　蘇清泉走訪葱農合作社

▲恆春半鳥洋蔥進入採收期，蘇清泉率同服務團隊產銷狀況 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲恆春半鳥洋蔥進入採收期，蘇清泉率同服務團隊到大和蔬果生產合作社關心產銷狀況 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

即將進入恆春半島洋蔥採收期，計畫參選2022年屏東縣長的安泰醫院榮譽院長蘇清泉，日前到恆春大和蔬果生產合作社，了解今年產銷狀況，盼幫助蔥農提高收入。

▲恆春半鳥洋蔥進入採收期，蘇清泉率同服務團隊產銷狀況 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼關心洋蔥產銷。

▲恆春半鳥洋蔥進入採收期，蘇清泉率同服務團隊產銷狀況 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

蘇清泉與服務團隊關心今年洋蔥狀況，由恆春龔媽媽及恆春婦女會曾瓊慧理事長，到該生產合作社拜訪，瞭解今年產銷況，以尋求解決改善方案，讓台灣寶島四季都吃得到美味優質洋蔥，更開拓外銷世場。

▲恆春半鳥洋蔥進入採收期，蘇清泉率同服務團隊產銷狀況 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲恆春的大洋蔥個頭大。

過去日據時代，日本人在台灣試種洋蔥，到各地試種都未成功，沒想到在1960年代，來自美國的洋蔥竟然在恆春發芽，進而落地生根，從此打開恆春洋蔥的名號。

恆春蔥農表示，恆春半島因落山風吹拂，可以緩和炙熱的高溫，也讓空氣乾燥，減少露水生成，少了露水，洋蔥減少生病的機率，造就了屏東洋蔥的結球大，表皮光滑，緊實香甜、營養豐富，生吃辛辣，遇熱轉甜，切絲涼拌清脆爽口。

由於長得紮實，又耐保存，每年3、4月採收後冷藏，若供需平衡情況下，可以供貨到9月。

蘇清泉說，大和合作社創辦人謝信惠是東港人，過去家族在東港地區經營大和碾米廠，他回想小時候家裡的稻穀都是交給大和；在謝信惠交談中，他看見過去到現在台灣農業發展史，都是先人一步一腳印，用血汗打拼出來的，要怎麼利用現有基礎，幫助台灣農業向上提升，增加收入，創造年青人就業機會，「更是我們現在必須要面對的挑戰」！

▲Her今天推出「小黑瓶」蘭蔻超未來肌因賦活露100ml加大版，原價5380元、特價 3510元

ET快訊
最後身影曝！單親媽3貼載兒看醫生雙亡　爸不捨：平常不會這樣
快訊／新莊女「持刀猛砍媽媽」！倒臥血泊命危
快訊／居檢男開特斯拉趴趴走　重罰百萬車子慘了
快訊／2千萬刮刮樂出現啦！這2地區開出　還剩1張機會
快訊／國道三號滿地礦泉水！竹東南下全線封閉　回堵5公里
小孩公園玩被插隊！　嚴立婷「1句話嗆爆恐龍家長」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高峰非營利幼兒園啟用　院長蘇貞昌與市長林智堅同見證

雲林「焚化再生粒料」施作做基礎道路　環保又安全

六堆300迎丁慶元宵　佳冬千山公侯宮迎新丁

合歡山森林火警燒逾12hrs　直昇機＋消防隊＋公路灑水車全動員

布袋戲精采叫賣！雲林家扶兒「掌」握人生　籌措無窮世代助學金　

這次沒卡關！彰化市鐵路高架化建設　20年首次進入國發會審查　

恆春洋蔥進入採收期　蘇清泉走訪葱農合作社

斗六市公所財產申報抽籤　市長扮財神爺「抽錢母」

執行官強力執行防疫違規裁罰案　守護台灣防疫成績

人魚線馬甲線「增肌餐」曝！高蛋白均衡吃　營養師傳授3絕招

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

小黃兩度惡意逼車嗆又沒撞到！　騎士差點命喪公車站網揪是慣犯

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

「含羞草日記」超艾夾遇襲身中2刀　草爺譴責暴力不開心：他是我家人！

用樂高拼出等身大「101模型」！　阻尼器也超還原...關燈還能發亮

停車見婦「人肉佔位」勸阻被無視 雙方僵持3分鐘...他無奈倒車離開

高峰非營利幼兒園啟用　院長蘇貞昌與市長林智堅同見證

雲林「焚化再生粒料」施作做基礎道路　環保又安全

六堆300迎丁慶元宵　佳冬千山公侯宮迎新丁

合歡山森林火警燒逾12hrs　直昇機＋消防隊＋公路灑水車全動員

布袋戲精采叫賣！雲林家扶兒「掌」握人生　籌措無窮世代助學金　

這次沒卡關！彰化市鐵路高架化建設　20年首次進入國發會審查　

恆春洋蔥進入採收期　蘇清泉走訪葱農合作社

斗六市公所財產申報抽籤　市長扮財神爺「抽錢母」

執行官強力執行防疫違規裁罰案　守護台灣防疫成績

人魚線馬甲線「增肌餐」曝！高蛋白均衡吃　營養師傳授3絕招

澳洲發現「最古老壁畫」　1萬7000年前袋鼠竟長這樣！

罕見「月之花」終於綻放　連10天直播逾20萬人在線等花開

頂級日料吃到飽+人氣天丼專賣店　義享天地引進7家高雄獨家美食

下面腫爆出動切割器！他誤信偏方展雄風　壞壞前拿螺帽套生殖器

「小額終老保險」保額提高到70萬　今年7月1日上路！

武術狼師染指小蘿莉　上摩鐵逼笑拍性愛影片...她淚訴：我大力踹他

導盲犬遭2鬥牛犬撕咬攻擊！盲人飼主心痛：短期內不會再帶牠外出

孫芸芸黑絲襪美腿性感走味　套Prada大鞋變「音符腳」

國策顧問「崑濱伯」辭世　前總統陳水扁上香

窗邊看書！　喵老師貼身指導「托頭＋手指重點」：這裡會考

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

地方熱門新聞

台南確診男參加公司訓練　負責人慘了

桃園分署123聯合拍賣會　3/2登場

桃園豬有標章　議員批無助分辨萊豬

桃園3/1起　解除部桃相關防疫限制

中博高架橋拆除期縮短為9天

桃新增「八德-捷運高鐵桃園站」公車路線

追求人魚線馬甲線　營養師傳授增肌3重點

桃園捷運綠線施工　蘆興街改單行道通行

台南傳出現「確診者」　衛生局回應了

桃園信鴿協會大北區分會　捐贈救護車

台南市議會開放民眾免費拿取盆花

紫南宮平安丁酒防疫　萬人辦桌改排隊領料理包

違反居家檢疫罰鍰10萬元拒繳強扣存款

搶救大潭藻礁公投連署　大學校園擺攤

更多熱門

相關新聞

小琉球女騎士撞蛇摔車　1.5米臭青母鑽車內勾勾纏

小琉球女騎士撞蛇摔車　1.5米臭青母鑽車內勾勾纏

屏東縣小琉球一名女子22日下午騎機車行經琉球鄉中興路琉球教會旁時，路上突竄出一條臭青母，她受到驚嚇煞車不及輾過蛇後摔倒，不料該隻蛇竟迅速鑽進她的機車內，讓她嚇得花容失色，求助119，消防人員趕到，花了一段時間才將蛇順利抓出，進行放生。

馬斯克警告價格過高！　隨後比特幣「跌破5萬美元」

馬斯克警告價格過高！　隨後比特幣「跌破5萬美元」

Gogoro推6萬有找白牌車VIVA MIX

Gogoro推6萬有找白牌車VIVA MIX

阿北電動車沒電平交道旁動彈不得　枋警馳援

阿北電動車沒電平交道旁動彈不得　枋警馳援

屏東阿北騎機車外出裝水　深夜台1線滯留

屏東阿北騎機車外出裝水　深夜台1線滯留

關鍵字：

屏東恆春洋蔥蘇清泉價格謝信惠大和合作社

讀者迴響

熱門新聞

罔腰曬出媽媽手冊！曝「預產期」：希望是女牛寶

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

鳳梨怒了「700字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

《角頭》阿慶為何跑路？導演解答

對話曝！母拋家與大廚嘿咻　4子女哭：媽媽怎麼會這樣

瘋傳離婚江宏傑　福原愛「婚戒消失」…深夜發文

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

超艾夾中2刀遭酸「8＋9團體不意外」　草爺看留言動怒

第一波40歲的7年級生在幹嘛？網：不追金錢知足常樂

2歲童拿鐵湯匙插「插座孔」　瞬間被電死！

吉龍糖爆「全台北剩1門市」！業者回應

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

超正！DC公開首位「黑髮」女超人

老公每晚偷情16歲小姨子！美艷妻抓姦重病亡

《順風婦產科》美月30歲超慘近況曝光

更多

最夯影音

更多
李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面